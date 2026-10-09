Σάλος με την μακάβρια δήλωση της Βούλτεψη για την Μαρικάρμεν – «Έμενε στο Κολωνάκι της Μαδρίτης και έδινε 170 ευρώ νοίκι, μπούχτισαν μαζί της» (video)

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Την ώρα που γινόταν γνωστό πως η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία, άφηνε την τελευταία της πνοή, η Σοφία Βούλτεψη προχωρούσε σε μία θλιβερή δήλωση που δύο ημέρες μετά εξακολουθεί να απασχολεί και να προκαλεί οργή.
Η Βούλτεψη υπονόοησε ότι καλώς είχαν κάνει έξωση στην 87χρονη γιατί… «πλήρωνε 170 ευρώ σε διαμέρισμα 92 τετραγωνικών μέτρων στο Κολωνάκι της Μαδρίτης». Και μάλιστα είχε και… ρεπορτάζ. «Μπούχιτσαν οι ιδιοκτήτες μαζί της» είπε, μάλλον γιατί γνωρίζει κάτι παραπάνω από το ρεπορτάζ.
Και αφού δήλωσε πως «δεν είναι φτωχή η Μαρικάρμεν» ολοκλήρωσε τα επιχειρήματά της για να πείσει ότι οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία είναι… λάθος κατά την δική της οπτική.
Τι να πει κανείς…
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