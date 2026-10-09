Σάλος με την μακάβρια δήλωση της Βούλτεψη για την Μαρικάρμεν – «Έμενε στο Κολωνάκι της Μαδρίτης και έδινε 170 ευρώ νοίκι, μπούχτισαν μαζί της» (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ώρα που γινόταν γνωστό πως η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία, άφηνε την τελευταία της πνοή, η Σοφία Βούλτεψη προχωρούσε σε μία θλιβερή δήλωση που δύο ημέρες μετά εξακολουθεί να απασχολεί και να προκαλεί οργή.

Η Βούλτεψη υπονόοησε ότι καλώς είχαν κάνει έξωση στην 87χρονη γιατί… «πλήρωνε 170 ευρώ σε διαμέρισμα 92 τετραγωνικών μέτρων στο Κολωνάκι της Μαδρίτης». Και μάλιστα είχε και… ρεπορτάζ. «Μπούχιτσαν οι ιδιοκτήτες μαζί της» είπε, μάλλον γιατί γνωρίζει κάτι παραπάνω από το ρεπορτάζ.

Και αφού δήλωσε πως «δεν είναι φτωχή η Μαρικάρμεν» ολοκλήρωσε τα επιχειρήματά της για να πείσει ότι οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία είναι… λάθος κατά την δική της οπτική.

Κατά τραγική ειρωνεία, όταν η Βούλτεψη χθες ψευδόταν ασύστολα και τη συκοφαντούσε χωρίς ντροπή, η 87χρονη Μαρικάρμεν που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, είχε ήδη πεθάνει σε νοσοκομείο της Μαδρίτης.#Maricarmen #SpainHousingCrisis pic.twitter.com/Amlasqlwi7 — antonis kelaidonis (@antonkelaidon) October 8, 2026

Τι να πει κανείς…

Διαβάστε επίσης

Η απάντηση Σπηλιωτόπουλου για το… μουστάκι και το κατσαρό μαλλί

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κεκλεισμένων των θυρών τιμητική εκδήλωση στο ΥΠΕΝ για τον Στέφανο Μάνο

Ραντεβού ήταν και… πάει – Τι συμβαίνει με τον Μεϊμαράκη