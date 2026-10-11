Βαρδής για Voice – Μαζωνάκη: «Μήπως είναι λίγο νωρίς; Μπορεί τόσο σύντομα να γίνει χαρούμενο;»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τις σκέψεις του για την πρεμιέρα του νέου κύκλου του Voice έγραψε ο Γιάννης Βαρδής στα social media.

«Σήμερα ξεκίνησε το Voice. Πάντα μ’ άρεσε το Voice. Και φέτος καλό θα είναι. Και κάποιος θα πει η ζωή συνεχίζεται. Το δέχομαι. Αλλά μήπως είναι λίγο νωρίς;», διερωτήθηκε στην ανάρτησή του στο Facebook.

«Το Voice στα μάτια μου ήταν ανέκαθεν ένα χαρούμενο project. Διασκεδαστικό και χαρούμενο. Μπορεί τόσο σύντομα να γίνει χαρούμενο; Μήπως μετά το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη έπρεπε η παραγωγή να αφήσει ένα διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα; Εγώ πιστεύω πως όλοι θα ειναι μαγκωμένοι», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Ο Γιάννης Βαρδής ήταν φίλος με τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε αδόκητα από τη ζωή πριν από περίπου 1 μήνα.

Η ανάρτησή του ξεπέρασε τα 1.400 like με την πλειοψηφία των σχολίων να συμφωνεί με την τοποθέτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Πρεμιέρα για το The Voice με την Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη: «Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι μαζί σας» (Video)

«Κι ό,τι αξίζει στον άνθρωπο είναι να ζήσει μια ιστορία της προκοπής»: Η μυθιστορηματική σχέση Διονύση Χαριτόπουλου – Μαλβίνας Κάραλη μέσα από τις ερωτικές επιστολές τους

Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε στο Instagram τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου: «Ζωή μου, ευτυχία μου» (Photos)