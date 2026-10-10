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10.10.2026 15:46

Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε στο Instagram τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου: «Ζωή μου, ευτυχία μου» (Photos)

10.10.2026 15:46
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Ερωτευμένος με την Κατερίνα Νοτοπούλου αποκάλυψε πως είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας.

Ο ηθοποιός, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, δημοσιοποίησε τη σχέση τους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, με μία αναθοδέσμη να χωρίζει μονάχα τον ίδιο και την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου στο στιγμιότυπο κοιτάζονται τρυφερά, με τον ηθοποιό να αναγράφει στη λεζάντα: «Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

«Όλα μαζί», του απάντησε η πολιτικός κάτω από την ανάρτηση.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε στο Instagram τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου: «Ζωή μου, ευτυχία μου», έγραψε

Το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Νοτοπούλου αποθέωσε δημόσια τον Πασχάλη Τσαρούχα, καθώς βρέθηκε στο Θέατρο Βορείου Ελλάδος και παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης «Ζορμπάς» στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός.

«Συγκλονιστικός πάλι και πάντα», έγραψε σε story της με τη φωτογραφία του συντρόφου της.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε στο Instagram τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου: «Ζωή μου, ευτυχία μου», έγραψε

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