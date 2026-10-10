«Δεν μπορείς να μένεις σιωπηλός»: Στο πλευρό των διαδηλωτών για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία η Πενέλοπε Κρουζ

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Σαφές μήνυμα για την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος στη στέγη έστειλε η Πενέλοπε Κρούζ, που τάχθηκε στο πλευρό των διαδηλωτών για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία.

Σε παρέμβαση της, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, η βραβευμένη ηθοποιός χαρακτήρισε «αξιοθαύμαστη» την προσπάθεια όσων συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας πως η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης δεν αφορά μόνο τους ίδιους και τις οικογένειές τους, αλλά και όλους όσους κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σπίτι.

«Δεν μπορείς να μένεις σιωπηλός», είπε η ηθοποιός, τονίζοντας πως όλοι έχουν το ίδιο δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο και να καταγγέλλουν καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται αποδεκτές.

Η ηθοποιός εξέφρασε την υποστήριξή της στις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας, με βασικό αίτημα τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Άλλωστε, το 2022, όταν προετοιμαζόταν για τα γύρισματα της ταινίας «On the Fringe» («En los margenes»), σε σκηνοθεσία του Χουάν Ντιέγκο Μπότο, η ηθοποιός είχε συναντήσει οικογένειες που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο έξωσης, έχοντας έτσι την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ανθρώπους που βρίσκονταν αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον φόβο.

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