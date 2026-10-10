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10.10.2026 12:57

Το «αντίο» του Γιώργου Νταλάρα στον Διονύση Χαριτόπουλο: «Ήταν φίλος μου, πόσο δύσκολο πια να το λες αυτό»

10.10.2026 12:57
ntalaras_xaritopoulos

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Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Γιώργος Νταλάρας τον σπουδαίο συγγραφέα, Διονύση Χαριτόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

«Τι να πούμε εμείς τώρα για τον Διονύση. Λιτός κι ολιγαρκής, τα είπε όλα στα γραπτά του που ήταν η ίδια του η ζωή. Ήταν τα πιστεύω του, οι ιδέες του, οι αξίες του, οι αρχές του, ο δρόμος του. Από τα Μανιάτικα, την γειτονιά μας στον Πειραιά, μέχρι τα Άγραφα που διάλεξε για δεύτερη πατρίδα του. Όλα καθαρά και ξάστερα, αληθινά, με πάθος και χωρίς φόβο», έγραψε ο καλλιτέχνης.

»Με πλήγωσε βαθιά ο θάνατός του. Ήταν φίλος μου ο Διονύσης. Πόσο δύσκολα πια μπορείς να το πεις αυτό… Ένας άνθρωπος ελεύθερος, γενναίος, γενναιόδωρος, αυθεντικός, ντόμπρος. Αγαπούσα τα γραπτά του. Αγαπούσε το τραγούδι μου. Του χρωστάω! Θα μου λείψει πολύ!», κατέληξε στην ανάρτησή του.

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