Δρούτσα σε Αντωνά: «Ρώτα τον Γιώργο πόσες φορές πρέπει να το ρωτάς σε ένα άτομο σαν κι εμενα» – «Είμαι η Μαρία και ρωτάω αυτά που θέλω» (Video)

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Για την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα μίλησε η Εύη Δρούτσα στο Mega non stop το πρωί του Σαββάτου.

Η Μαρία Αντωνά, πάνω στη συζήτηση, έθετε ερωτήματα στην Εύη Δρούτσα, η οποία της απάντησε, φέρνοντας την κουβέντα στον Γιώργο Λιάγκα.

«Μη με βάζεις να γίνω κουτσομπόλα! Με βάζεις, ίδιος ο Γιώργος γίνεσαι! Ε μα ίδια ο Γιώργος γίνεσαι. Να έχεις υπόψιν σου του Γιώργου του τα λέω στον αέρα», απάντησε η Εύη Δρούτσα, με τη Μαρία Αντωνά να αντιδρά αρχικά με χαμόγελο.

«Μια ερώτηση έκανα. Εγώ σκέφτομαι και ρωτάω αυτά που εγώ έχω στο μυαλό μου», της απάντησε ευγενικά η παρουσιάστρια.

«Πιστεύεις οτι θα τα ξαναβρουν;», τη ρώτησε η Μαρία Αντωνά.

«Μου το ξαναρώτησες αυτός. Ρώτα τον Γιώργο πόσες φορές πρέπει να το ρωτάς σε ένα άτομο σαν κι εμένα», της απάντησε η Εύη Δρούτσα.

«Εγώ είμαι η μαρία και ρωτάω αυτό που θέλω εγώ», απάντησε η Μαρία Αντωνά, εμφανώς ενοχλημένη.

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