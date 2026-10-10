Η Ελένη Μενεγάκη πήρε θέση για Βίσση και Καρβέλα: «Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν»

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Θέση στη συζήτηση που έχει ανοίξει ο «πόλεμος» Βίσση – Καρβέλα πήρε η Ελένη Μενεγάκη με σχόλιό της στα social media.

Η παρουσιάστρια, η οποία δεν συνηθίζει να εμπλέκεται δημόσια σε αντιπαραθέσεις, σχολίασε ανάρτηση του καλλιτεχνικού μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία και την ερμηνευτική δύναμη της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Ειδικότερα, στην ανάρτηση Κουρτάκη -που περιείχε βίντεο από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στο οποίο ερμηνεύει το «Δώδεκα» με κλειστά μάτια- η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… συμφωνώ τόσο πολύ και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν».

H ανάρτηση του Γιάννη Κουρτάκη:

«Δουλεύω 31 χρόνια με τραγουδιστές.

Τους θαυμάζω απεριόριστα, τους σέβομαι βαθειά και τους ζηλεύω που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μας βάλουν στον κόσμο τους και να μας κάνουν ό,τι θέλουν.

Επίσης μπορώ πλέον να αναγνωρίζω γρήγορα και σωστά τη διάθεση ενός τραγουδιστή όταν βρίσκεται επί τo έργον. Τί σκέφτεται την ώρα που τραγουδάει, αν τον ενοχλεί κάτι, στον ήχο του στα φώτα του.

Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έμαθα και εξακολουθώ να μαθαίνω δίπλα τους.

Στο video παρακολουθούμε την Άννα να ερμηνεύει ίσως το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ο Καρβέλας για εκείνη. Μόνο εκείνη ξέρει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια, μόνο εκείνη μετουσιώνει την πίεση της, το άγχος της και τους φόβους της σε Τέχνη.

Κλείνει τα μάτια και τραγουδάει για πάρτη της σχεδόν για ένα ολόκληρο λεπτό.

Με κλειστά τα μάτια μπροστά σε 90.000 θεατές. Και αφού λέει τη δική της προσευχή μετά τραγουδάει για εμάς.

Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές.

Είναι περίεργα όντα, αλλόκοτα.

Βλέπεις αυτό το απόσπασμα και αναρωτιέσαι πώς μπορεί να υπάρχουν νοήμονες άνθρωποι που να λένε ότι την Βίσση την έφτιαξε ο Καρβέλας.

Πόσο βάρβαρο για τους ανθρώπους της μουσικής και της Τέχνης να χρησιμοποιείται ο όρος «φτιάχνω», λες και είναι καζανάκι ή ασανσέρ.

Όχι κύριοι, την Βίσση την έφτιαξε η Άννα, όπως και τον Μαζωνάκη τον έφτιαξε ο Γιώργος, την Κάλλας η Μαρία, την Μαρινέλλα η Κίτσα , την Αλεξίου η Χαρούλα , τον Μάστορα ο Χρήστος, την Πρωτοψάλτη η Άλκηστις , την Μούσχουρη η Ιωάννα, κοκ

Έτσι γινότανε πάντα και έτσι θα εξακολουθήσει να γίνεται.

Η Βίσση εκπληρώνει την αποστολή της για αυτό που γεννήθηκε, υπηρετεί το αστέρι της και κάθε της κύτταρο πορεύεται προς το φως της.

Και όπως έγραφε και ο Γιάννης Ρίτσος

«Τό ξέρω πώς καθένας μονάχος πορεύεται στόν ἔρωτα, μονάχος στή δόξα καί στό θάνατο»

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