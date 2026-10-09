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09.10.2026 20:22

Πέθανε ο σπουδαίος συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος – Η συνέντευξή του στο topontiki.gr

09.10.2026 20:22
xaritopoulos

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Tην τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Διονύσης Χαριτόπουλος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό με σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Αθήνα, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια είχε αποσυρθεί στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, εκεί όπου είχε πρωτοξεκινήσει ο Άρης Βελουχιώτης.

Χαριτόπουλος στο topontiki.gr: «Γράφω για τους φτωχούς κι έχω κατανόηση για τους παραβατικούς»

O Διονύσης Χαριτόπουλος μίλησε τον Απρίλιο του 2025 στον Νίκο Θρασυβούλου και το topontiki.gr με αφορμή την κυκλοφορία του καινούριου βιβλίου του με τίτλο «Ο κόκκινος καθηγητής» (εκδ. Τόπος).

Αναφέρθηκε στην υπόθεσή του και το χαρακτήρισε «ταυτοτικό». Τόνισε ότι είναι ένα σχεδόν αυτοβιογραφικό βιβλίο και τα πρόσωπα που περιγράφει είναι υπαρκτά στην πλειοψηφία τους.

Για μια ακόμα φορά υπογράμμισε την αγάπη του για τον Πειραιά και τους κατοίκους του λέγοντας ότι «γράφω για τους Πειραιώτες επειδή είμαι ένας από αυτούς».

Και το νέο βιβλίο του στον Πειραιά διαδραματίζεται και το χαρακτήρισε ως ένα «Χρονικό» αφού αναφέρεται στα μετακατοχικά χρόνια, στον εμφύλιο, αλλά φθάνει και μέχρι τις μέρες μας.

Ο Χαριτόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά (27 Αυγούστου 1947), σε φτωχική συνοικία. Από μικρή ηλικία έκανε διάφορες χειρωνακτικές δουλειές στο λιμάνι και σε μηχανουργεία. Άφησε ημιτελείς τις σπουδές του στην Αθήνα και το Λονδίνο.

Στη συνέχεια εργάστηκε για πολλά χρόνια στον χώρο της διαφήμισης μέχρι το 1990, οπότε και αποσύρθηκε από κάθε άλλη βιοποριστική δραστηριότητα για να αφοσιωθεί στη συγγραφή.

Υπήρξε σύζυγος της γνωστής δημοσιογράφου και συγγραφέα Μαλβίνας Κάραλη.

Το έργο του διακρίθηκε για τη μοναδική του γραφή, συνδυάζοντας τη λογοτεχνική αρτιότητα με την τεράστια εμπορική επιτυχία (best-seller). Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από μυθιστορήματα, διηγήματα και ιστορικές βιογραφίες.

Οι Άτακτοι (Πρόσωπα και Γεγονότα) 2022
Έρωτες στη Μεταπολίτευση (μυθιστορηματική αυτοβιογραφία) 2019
Σχέσεις (δοκίμιο) 2017
Πειραιώτες (ιστορίες και ειδήσεις, 1947-1967) 2016
Πρόβες πολέμου (νουβέλα) 2014
Συλλεκτική Έκδοση 2013
Εκ Πειραιώς (μυθιστόρημα) 2012
Εγχειρίδιο βλακείας (δοκίμιο) 2008
Ο άνεμος κουβάρι (μυθιστόρημα) 2005
Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων (ιστορική βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη) οριστική έκδοση 2003
Ημών των ιδίων (δοκίμια) 2003
Λίστα γάμου (θεατρικό) 1998
Αυγά μαύρα (θεατρικό) 1998
Από εδώ πέρασε ο Κιλρόι (νουβέλα) 1992
Εναντίον του Marlboro (νουβέλα) 1991
Τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι (διηγήματα) 1989
Δέσποινα (νουβέλα) 1984
Τα παιδιά της Χελιδόνας (μυθιστόρημα) 1983
525 τάγμα πεζικού (μυθιστόρημα) 1981
Δανεικιά γραβάτα (διηγήματα) 1976

Η ανακοίνωση της εκδόσεις ΤΟΠΟΣ

«Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και τη γραφή του.

Γέννημα θρέμμα Πειραιώτης με καταγωγή από τη Μέσα Μάνη από πατέρα, και από τα ψηλά Βουνά το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας από μάνα, ήταν όπως έλεγε ο ίδιος ευγνώμων γιατί είχε την τύχη να ζήσει σε ζόρικες εποχές στον Πειραιά, όπου το λιμάνι και ο κόσμος του τού έκαναν ταχύρρυθμα μαθήματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας και ανθρωπογνωσίας, καθώς δούλευε από μικρός σε σκληρές χειρωνακτικές δουλειές.

Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Ακατάτακτος, αταξινόμητος, αυτόνομος, είναι ορισμένα απ’ τα επίθετα που τον συνοδεύουν. Δεν ανήκει σε λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα, παρέες, και σίγουρα δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής του. Ήταν μια κατηγορία μόνος του. Μια γνήσια αντικομφορμιστική ψυχή που η γραφή της σε κάθε ένα από τα 24 βιβλία του αποπνέει την απαράμιλλη γοητεία του αυθεντικού και σχεδόν πάντα βαθιά βιωματικού. Τα βιβλία που είναι η μοναδική του κληρονομιά σε όλο τον κόσμο.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος συνεργάστηκε αψεγάδιαστα με τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ από την ίδρυσή τους το 2007. Στο διάστημα αυτό εκδόθηκαν 12 τίτλοι και επανεκδόθηκαν 12, το σύνολο των προηγούμενων.

Διονύση όλοι εδώ οι άνθρωποι των εκδόσεων ΤΟΠΟΣ σε αποχαιρετούμε σαν σιωπηλός κυκλικός χορός βλέποντάς σε να χορεύεις για μια τελευταία φορά το μόνο τραγούδι που χόρευες το βυζαντινό του Τσιτσάνη «Ίσως αύριο» και κρατάμε σαν παρακαταθήκη αυτό που διάλεξες για άνοιγμα στο τελευταίο σου βιβλίο:

Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους,
έξω απ’ τα Χειμερινά Ανάκτορα, ακόμη κι αν είναι χειρότεροι
απ’ τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Μια θερμή αγκαλιά στο πανάξιο παλληκάρι σου τον Κώστα και στον αδερφό σου Γιάννη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ».

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