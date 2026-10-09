Τραγωδία στο Μαρούσι: Απαγχονισμένη εντοπίστηκε 16χρονη

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Τραγωδία συγκλονίζει το Μαρούσι αφού το απόγευμα της Παρασκευής 9/10 εντοπίστηκε νεκρή μια 16χρονη κοπέλα.

Συγκεκριμένα, η κοπέλα φέρεται να εντοπίστηκε απαγχονισμένη το απόγευμα της Παρασκευής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για αυτοχειρία.

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