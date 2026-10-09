Στη φυλακή ο Βασίλης Παϊτέρης, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους

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Στη φυλακή οδηγείται ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης λόγω παραβίασης περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.
Ο Βασίλης Παϊτέρης εντοπίστηκε από αστυνομικούς να περπατά στον δρόμο, ενώ του είχε επιβληθεί κατ’οίκον περιορισμός.
Ο τραγουδιστής συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας για συσσωρευμένες οφειλές για ακίνητο που διατηρεί στην περιοχή.
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