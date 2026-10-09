Κοκτέιλ προποφόλης και μιδαζολάμης βρέθηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη – Γιατί ο συνδυασμός μπορεί να απέβη μοιραίος 

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Συνδυασμό προποφόλης και μιδαζολάμης εντόπισαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ποσότητα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο η παρουσία των δύο φαρμακευτικών ουσιών επιβεβαιώνεται τόσο από την ιδιωτική τοξικολογική εξέταση όσο και από αυτήν που έγινε στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο συνδυασμός των δύο ουσιών προκάλεσε τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Ιατροδικαστικές πηγές αναφέρουν ότι συνέργεια των ουσιών μπορεί να προκαλέσει άπνοια και πτώση της πίεσης.

Νωρίτερα η ΑΑΔΕ δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων γιατρών.

Ηδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία η πολυσέλιδη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε Τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Να σημειωθεί πως ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής έστειλε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στο Κτηματολόγιο.

Ωστόσο, την ώρα που η κύρια ανάκριση για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Αρχή ερευνά και τέσσερα αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο.

Κατά πληροφορίες στο στόχαστρο της βρίσκεται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίησης τους ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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