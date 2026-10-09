Νεκρός ο ένας από τους δύο βαριά τραυματίες μετά την έκρηξη στη Motor Oil – Μάχη για τη ζωή του δίνει ο άλλος εργάτης

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Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Ο εργαζόμενος, ηλικίας 43 ετών, είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα και νοσηλευόταν διασωληνωμένος, ενώ οι γιατροί έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο δεύτερος βαριά τραυματίας, ηλικίας 50 ετών, είναι με εξαιρετικά βαριές βλάβες στον εγκέφαλο και σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του θριασίου Νοσοκομείου.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει: «Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και οι δύο ανήκαν σε εξωτερικό συνεργείο και εκτελούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Για την υπόθεση προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου.

Μετά το περιστατικό, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών. Οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Στο ίδιο νοσοκομείο προσήλθε και τρίτος τραυματίας, ο οποίος παρουσίασε ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό. Στη συνέχεια, οι δύο διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Motor Oil, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, κατά τη διάρκεια εκτεταμένων εργασιών προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο. Οι τραυματίες έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Από τις πρώτες πληροφορίες προέκυπτε ότι, παρά την έκρηξη, δεν είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, καθώς και το σημείο όπου έγινε η έκρηξη, παραμένουν υπό διερεύνηση.

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