Εξαρθρώθηκαν δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας στη Βόρεια Ελλάδα – 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους εν ενεργεία στρατιωτικός (Photos)

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Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση και διακίνηση αρχαιοτήτων προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συλλαμβάνοντας συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά στελέχη των δύο ομάδων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δραστηριότητα των οργανώσεων περιλάμβανε λαθρανασκαφές, παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων, αποδοχή και διάθεση αρχαίων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με στόχο την πώλησή τους.

Για την υπόθεση οργανώθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση την Πέμπτη 8/10, με τη συμμετοχή 60 αστυνομικών. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των νομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Έβρου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα Ελλήνων και ενός αλλοδαπού.

Σε βάρος των 11 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν, κατά περίπτωση, τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη νομοθεσία περί όπλων.

Η εξάρθρωση των δύο οργανώσεων ήρθε έπειτα από πολύμηνη προανακριτική έρευνα του Γραφείου Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών. Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν φυσικές επιτηρήσεις και εφαρμόστηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις. Μέσα από τη διαδικασία αυτή αποσαφηνίστηκαν η οργανωτική δομή και η ιεραρχία των δύο εγκληματικών ομάδων, καθώς και οι επιμέρους ρόλοι που είχαν αναλάβει τα μέλη τους.

Πώς δρούσαν τα κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας – Οι κωδικοποιημένες φράσεις και ο εξοπλισμός των λαθρανασκαφών

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 τουλάχιστον, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις ακολουθούσαν κοινή μεθοδολογία, με αντικείμενο την εξεύρεση και εμπορική αξιοποίηση αρχαιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, είτε πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές, είτε εντόπιζαν άτομα που κατείχαν ήδη αρχαιολογικά αντικείμενα και αναζητούσαν αγοραστές.

Για τον εντοπισμό κατάλληλων σημείων, τα μέλη τους φέρονται να αξιοποιούσαν πληροφορίες από τοπικούς συνεργάτες, οι οποίοι τους ενημέρωναν για περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και πιθανούς στόχους. Κατά την επιλογή των τοποθεσιών συνεκτιμούσαν την πιθανότητα εύρεσης αρχαιοτήτων, την ευκολία πρόσβασης, την προσδοκώμενη απόδοση, αλλά και το ενδεχόμενο να γίνουν αντιληπτοί από τις Αρχές.

Οι παράνομες έρευνες υποστηρίζονταν από εξειδικευμένα μέσα εντοπισμού μετάλλων και διασκόπησης εδάφους, ενώ για τη μετακίνησή τους σε απομακρυσμένες περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιούσαν τετρακίνητα οχήματα. Όταν προέκυπταν ενδείξεις για την ύπαρξη αρχαιοτήτων, ακολουθούσαν ανασκαφές, ανάλογα με την περίπτωση, με εργαλεία όπως αξίνες και κρουστικά δράπανα, καθώς και ηλεκτρογεννήτριες.

Οι ρόλοι των επικεφαλής και η οργάνωση των παράνομων ερευνών

Στην πρώτη οργάνωση, ο φερόμενος ως επικεφαλής είχε αναλάβει τον συντονισμό των επιχειρησιακών ενεργειών. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονταν η συγκέντρωση πληροφοριών, η επιλογή των σημείων έρευνας, η εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, η λήψη μέτρων προφύλαξης και η κατανομή των παράνομων κερδών. Παράλληλα, φέρεται να μπορούσε να εκτιμά την αξία των ευρημάτων και να αποφασίζει για την αγορά τους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια σε ενδιαφερόμενους στο εξωτερικό. Τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν στις παράνομες έρευνες και ανασκαφές ή συνέβαλλαν στην απόκτηση και εμπορική διάθεση αρχαιολογικών αντικειμένων.

Στη δεύτερη οργάνωση, ο φερόμενος ως διευθύνων, εν ενεργεία στρατιωτικός, φέρεται να συμμετείχε συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές, με κύρια περιοχή δράσης τον Έβρο. Η έρευνα ανέδειξε, επίσης, τη δραστηριότητα άλλου μέλους, το οποίο είχε συγκεντρώσει σε βάθος χρόνου στοιχεία για τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το σχετικό αρχείο περιλάμβανε παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και δεδομένα από επιτόπιες έρευνες και χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των ενεργειών της ομάδας. Τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να αναζητούσαν πληροφορίες και να συμμετείχαν στις παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές, ακολουθώντας οδηγίες και λαμβάνοντας αμοιβή.

Για την αποφυγή εντοπισμού τους, τα μέλη των δύο οργανώσεων προτιμούσαν τις διά ζώσης συναντήσεις και εφάρμοζαν πρακτικές αντιπαρακολούθησης. Στις περιπτώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία, ώστε να μην αποκαλύπτεται το περιεχόμενο των συζητήσεών τους στις διωκτικές Αρχές.

Ενδεικτικά, χρησιμοποιούσαν τις ακόλουθες κωδικοποιημένες εκφράσεις:

«Δουλειά», «σοβαρή δουλειά», «προθέρμανση» και «αθλήματα»: Αναφέρονταν σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες.

«Jogging», «γυμναστική» και «βόλτα»: Χρησιμοποιούνταν για να δηλώσουν τη μετάβαση στην ύπαιθρο με σκοπό την πραγματοποίηση παράνομων αρχαιολογικών ερευνών.

«Όργανα γυμναστικής»: Αναφέρονταν στον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές, όπως ανιχνευτές μετάλλων και μηχανήματα διασκόπησης εδάφους.

«Φόρτιση»: Παρέπεμπε στην προετοιμασία του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού, ιδίως των ανιχνευτών μετάλλων.

«Κέρμα»: Χρησιμοποιούνταν για τα αρχαία νομίσματα.

«Άσπρα»: Αναφέρονταν σε ασημένια και χρυσά αρχαία νομίσματα σε καλή κατάσταση, τα οποία παρουσίαζαν σημαντική εμπορική αξία.

«Θαύμα»: Χρησιμοποιούνταν για την ανεύρεση αρχαίων μνημείων μεγάλης αξίας.

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο οργανώσεων ήταν η κατοχή και εκτεταμένη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού ανίχνευσης μετάλλων και διασκόπησης εδάφους, τον οποίο τα μέλη τους χειρίζονταν με ιδιαίτερη εξοικείωση.

Τα ευρήματα των Αρχών

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ των οποίων πλήθος αρχαίων νομισμάτων, χάλκινο σύμπλεγμα ιππέα με άλογο, τμήματα χάλκινων καμπανών, μεταλλικά αντικείμενα, όπως δακτύλιοι, πόρπες, περόνες, λαβές αγγείων και διακοσμητικά εξαρτήματα, μολύβδινα αντικείμενα, τμήματα πήλινων αγγείων και αμφορέων, κεραμικά όστρακα με διακόσμηση, τμήμα ακροκέραμου, καθώς και 4 μαρμάρινα τμήματα αρχιτεκτονικών μελών και λίθινο τμήμα αρχιτεκτονικής διακόσμησης.

Επίσης, κατασχέθηκαν:

24 ανιχνευτές μετάλλων, 11 πηνία ανίχνευσης μετάλλων και ανταλλακτική κεφαλή ανιχνευτή μετάλλων,

2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, εντός ενσωματωμένης θήκης με εξάρτηση ώμων,

μηχάνημα πλήρους καταγραφής υπεδάφους και φορητός τρισδιάστατος σαρωτής εδάφους,

γεωφυσικό σύστημα, αποτελούμενο από τρεις κεραίες, μία ρόδα και μία οθόνη, εντός μεταλλικού κυτίου, καθώς και γεωφυσικός ανιχνευτής καταγραφής δεδομένων,

5 ραβδοσκοπικά ή αποστατικά μηχανήματα και ραντάρ με οθόνη,

2 ανιχνευτές κρυφών καμερών και πομπών,

7 μετασχηματιστές και 5 μπαταρίες εντός μεταλλικών κυτίων, καθώς και μία συσκευή UPS,

φορητό GPS χειρός και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),

8 φτυάρια, 16 αξίνες, 2 δράπανα και 2 γεννήτριες βενζίνης,

3 λοστοί, σκαλιστήρι, τσεκούρι, πριόνι, τσαλοκόφτης, λειαντήρας και μιστρί-μαχαίρι,

ξύλινο στυλιάρι με προσαρτημένο σπασμένο μεταλλικό εξάρτημα και τεμάχιο σχοινιού,

3 Ι.Χ. επιβατηγά αυτοκίνητα,

8 κινητά τηλέφωνα, 3 φορητοί ασύρματοι πομποδέκτες και κεραία ασυρμάτων,

ραδιοενισχυτής ήχου με -3- βέργες,

5 μπλοκ ιδιόχειρων σημειώσεων και -2- φάκελοι που περιείχαν χάρτες και ιδιόχειρες σημειώσεις,

7 φύλλα χαρτιού με αναγραφόμενους αριθμούς συχνοτήτων,

2 ζευγάρια κυάλια, φακός κεφαλής με ταινία και μπαταρία, φακός και προβολέας που λειτουργεί με πρίζα,

ζευγάρι ακουστικά, μαύρη τσάντα, η οποία περιείχε 5 πλαστικούς σωλήνες για την ανίχνευση μετάλλων,

χρηματοκιβώτιο,

το χρηματικό ποσό των 11.130 ευρώ και 875 τουρκικές λίρες, 3 χρυσές λίρες, χρυσό δαχτυλίδι,

3 κυνηγετικά όπλα, αεροβόλο πιστόλι, αμπούλα πεπιεσμένου αέρα για τη λειτουργία του και ξιφολόγχη.

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, η απώλεια του οποίου είχε δηλωθεί.

Πέραν των ανωτέρω, εντοπίστηκαν και αντικείμενα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ως προς τη φύση τους και την υπαγωγή τους στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, μεταξύ των οποίων 5 βλήματα φυσιγγίων, 7 μολύβδινα βόλια, 41 νομίσματα, 10 νομίσματα με οπή ανάρτησης, 5 δισκοειδή αντικείμενα με κρίκο ανάρτησης, 11 μεταλλικά αντικείμενα και 21 «άσπρα» νομίσματα, εκ των οποίων 2 με οπή ανάρτησης.

Τα κατασχεθέντα αρχαία μνημεία θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για φύλαξη και τελική εκτίμηση και αξιολόγηση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

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