Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης – Κανένα δρομολόγιο και στις δύο κατευθύνσεις, το αδιαχώρητο στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ – Για τεχνικό πρόβλημα μιλά η εταιρεία

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Εκτός λειτουργίας έχεις τεθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της γραμμής. Αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο, από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την Καλαμαριά και αντίστροφα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του.

Όπως ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, λόγω τεχνικού προβλήματος και οι δύο τροχιές είναι εκτός λειτουργίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης THEMA S.A. ενημερώνει ότι «για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια», ενώ «αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα».

Η εταιρία θα επανέλθει με νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό της ενημερώνει τους πολίτες στις εισόδους των σταθμών, ότι δεν υπάρχει αυτή την ώρα επιβατική λειτουργία, ενώ συνωστισμός έχει δημιουργηθεί στις στάσεις και τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ.

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