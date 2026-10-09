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09.10.2026 17:07

Τίτλοι τέλους για την αναζήτηση 46χρονου Ισραηλινού που είχε εξαφανιστεί: Η σορός του εντοπίστηκε στον Όλυμπο 

09.10.2026 17:07
Olympus

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Νεκρός στον Όλυμπο εντοπίστηκε 46χρονος από το Ισραήλ που αγνοούταν από τις 21 Σεπτεμβρίου. 

Τη σορό του άτυχου άνδρα εντόπισε ομάδα Ισραηλινών, που πραγματοποιούσε έρευνα, στη θέση Μαυρόλακκος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.

Ο 46χρονος Άμι Γιόγκεβ είχε επικοινωνήσει με τους δικούς του την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 και τους είχε ενημερώσει ότι βρίσκεται «στο βουνό των θεών», τον Όλυμπο.

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, χάθηκαν τα ίχνη του. Η οικογένειά του προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα, και τελικά απευθύνθηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.Η πρεσβεία ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία και οι διαδικασίες αναζήτησης ξεκίνησαν μέσω του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου.

Το όχημα που είχε νοικιάσει για τις μετακινήσεις του βρέθηκε σταθμευμένο στο Λιτόχωρο.  Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στις δύσβατες περιοχές του βουνού, με τη συμμετοχή πυροσβεστών και τη χρήση drones, όποτε το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες.Στην προσπάθεια εντοπισμού του συμμετείχε και η ορειβατική κοινότητα, με φωτογραφίες και πληροφορίες για τον αγνοούμενο να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαν συγκεντρωθεί, ο 46χρονος είχε θεαθεί για τελευταία φορά στην περιοχή ανάμεσα στα καταφύγια «Σπήλιος Αγαπητός» και «Κάκαλος». Όταν εξαφανίστηκε, φορούσε κλειστά σανδάλια, χακί παντελόνι και φλις ζακέτα με κουκούλα, πάνω από κοντομάνικη μπλούζα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του με τη συμμετοχή 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.

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