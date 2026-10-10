Ρακιντζής για Βίσση: «Είναι κλεισμένη σε μια γυάλα με άπειρα άτομα δίπλα της – Όλος ο κύκλος ετών ζωής πετάχτηκε κλωτσηδόν»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τις αλλαγές που έχει επιλέξει να κάνει η Άννα Βίσση το τελευταίο διάστημα μίλησε ο Θοδωρής Ρακιντζής σχολιάζοντας, στην εκπομπή Mega non stop, τη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα.

«Δεν είναι διαφορετικός αυτός ο τσακωμός απλά. Εδώ βλέπουμε την Άννα Βίσση να είναι κλεισμένη σε μια γυάλα, άτομα δίπλα της τα οποία είναι εντελώς άπειρα στο να διαχειριστούν μια τέτοια μορφή, μια τέτοια καλλιτέχνιδα. Είδα την απειρία στη διαχείριση κρίσης, ανάμεσα στους δύο, γιατί η διαχείριση δεν έγινε από την Άννα, έγινε από την εταιρεία την καινούρια και μάλιστα έγιναν κινήσεις, όπου έδειξαν ότι πετάνε τον Νίκο Καρβέλα σαν στημένη λεμονόκουπα έξω από το παιχνίδι», ανέφερε.

»Επίσης δεν μπορείς να κάνεις διαχείριση κρίσης, όταν ξαφνικά μου βγάζεις στη δημοσιότητα ότι συζητάνε με τους επόμενους που θα γράψουν τραγούδια για την Άννα Βίσση, όταν ξέρεις ότι ο Νίκος Καρβέλας είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος με νοητικές διαδρομές που λίγοι μπορούν να τις πιάσουν κι εσύ κάνεις κινήσεις επιπέδου δημοτικού».

«Δείχνει στάση νεοπλουτισμού από τη νέα εταιρεία βγάζοντας στη φόρα προσωπικά δεδομένα του Νίκου Καρβέλα, αδίκως. Άτομα τα οποία δεν είχα σχέση με αυτή τη δουλειά έχουν μπει γύρω της και έχουν φύγει όλοι οι σωστοί άνθρωποι. 30 χρόνια και ασπίδα της ήταν η Χριστίνα Πολίτη, η οποία είναι μια δημοσιογράφος που ήξερε να τη συμβουλέψει και να διαχειριστούν σωστά μια κρίση. Όλος ο κύκλος ετών ζωής πετάχτηκε κλωτσηδόν έξω από τη γυάλα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Ρακιντζής.

Διαβάστε επίσης:

Το «αντίο» του Γιώργου Νταλάρα στον Διονύση Χαριτόπουλο: «Ήταν φίλος μου, πόσο δύσκολο πια να το λες αυτό»

Δρούτσα σε Αντωνά: «Ρώτα τον Γιώργο πόσες φορές πρέπει να το ρωτάς σε ένα άτομο σαν κι εμενα» – «Είμαι η Μαρία και ρωτάω αυτά που θέλω» (Video)

Η Ελένη Μενεγάκη πήρε θέση για Βίσση και Καρβέλα: «Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν»