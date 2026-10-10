Ναταλία Γερμανού: «Μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο» (Videos)

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Με το «Μέτρα» του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση ξεκίνησε τη σημερινή της εκπομπή στον ALPHA, η Ναταλία Γερμανού.

«Αχ… Αφήστε τον βαθύ αναστεναγμό να βγει. Είμαστε δυο χώρες που ‘χουν πόλεμο. Πολλά θα πούμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαι και κουμπάρα», σχολίασε η παρουσιάστρια του «Καλύτερα Δε Γίνεται», αναφερόμενη στους στίχους.

«Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά κοντά (σ.σ στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα) πρέπει να σέβονται και περισσότερο. Θα πούμε πολλά αλλά με σεβασμό για όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες», διαμήνυσε.

«Καταλαβαίνετε πόσο ιδιαίτερη είναι η θέση μου, γιατί η Άννα είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου φίλη, είναι κουμπάρα μου, με έχει παντρέψει. Από την άλλη, ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω πάρα πολύ, μου έμαθε να γράφω, του το χρωστάω κατά 90%. Επειδή αυτές τις μέρες έχω διαβάσει πολλές φορές τη φράση “δεν υπάρχει Βίσση χωρίς Καρβέλα” ή το ανάποδο. Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους. Σαφώς και μπορεί να υπάρξει επόμενη ημέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο και για τον Νίκο χωρίς την Άννα, αν αυτό επιβάλουν οι καταστάσεις».

««Επειδή έχω διαβάσει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες τη φράση “Δεν υπάρχει Βίσση χωρίς Καρβέλα και Καρβέλας χωρίς Βίσση”. Επιτρέψτε μου να σας καταθέσω την προσωπική, ταπεινή μου άποψη. Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους, αυτό πιστεύω εγώ. Σαφώς και μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο, αν αυτό επιβάλλουν οι καταστάσεις και σαφώς μπορεί να υπάρξει επόμενη μέχρι για τον Καρβέλα χωρίς την Άννα. Είναι δύο αυτόφωτα, ιδιοφυή πλάσματα με το δικό τους χαρισματικό ταλέντο ο καθένας. Θα είναι καλύτερα ο ένας χωρίς τον άλλον; Αυτό δεν το ξέρω, σίγουρα όμως μπορώ να ξεχωρίσω την αυτόνομη οντότητα και προσωπικότητα του καθενός, χωρίς να τους βάζω σε άδικες συγκρίσεις και χωρίς να μπλέκω την αγάπη μετα οικονομικά, με την επαγγελματική υπόσταση του καθενός. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Τώρα πώς θα είναι η επόμενη μέρα, όπως λέει και το φινάλε του Άμλετ “τα υπόλοιπα είναι σιωπή”. Μένει να τα δούμε», κατέληξε η παρουσιάστρια.

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