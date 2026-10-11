Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Μίλησα με τον Καρβέλα» – Το μήνυμα στον Γιάννη Κούστα (Video)

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Για τη δημόσια διαμάχη του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση μίλησε Αργύρης Παπαργυρόπουλος, το πρωί της Κυριακής, στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός επιχειρηματίας εξέφρασε την άποψη ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές, θα ήταν προτιμότερο να χαμηλώσουν τους τόνους και να μην αφήσουν την αντιπαράθεση να κλιμακωθεί περαιτέρω. Έστειλε μάλιστα μήνυμα και στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα: «Είναι δύο παιδιά, που αγαπιούνται. Είναι χρόνια μαζί, έχουνε παιδί και εγγόνια. Να δώσει τόπο στην οργή να σταματήσει τα δικαστήρια».

Μάλιστα αποκάλυψε πως μίλησε με τον Νίκο Καρβέλα, μετά το ξέσπασμα της κόντρας, χωρίς να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο της συνομιλίας τους.

Επισήμανε, ωστόσο, πως μπορεί ο γνωστός μουσικοσυνθέτης είναι αψύς και έντονος, είναι όμως και καλό παιδί.

Ο Αργύρης Παπαργυρόπολος αποκάλεσε τον Νίκο Καρβέλα «μάγκα» και πρότεινε να σταματήσει εδώ αυτή η κόντρα ώστε να τα ξαναβρούν.

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