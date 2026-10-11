Βίσση – Καρβέλας: Ο πόλεμος για τα 400 τραγούδια, το 1,5 εκατ. ευρώ και η συναυλία που άναψε φωτιές – Όλο το χρονικό της άγριας κόντρας

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Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου, πυροδότησε μια απίστευτη δημόσια σύγκρουση με τον Νίκο Καρβέλα, με τις καταγγελίες για οικονομικές απαιτήσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και τα πνευματικά δικαιώματα για περίπου 400 τραγούδια να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στη σχέση των δύο καλλιτεχνών, με ανοιχτά πλέον τόσο τα οικονομικά όσο και τα ζητήματα της χρήσης του μουσικού τους ρεπερτορίου.

Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν πέρασε απαρατήρητη. Λίγες ημέρες αργότερα, έγινε σαφές ότι πίσω από αυτήν κρυβόταν μια σοβαρή ρήξη, η οποία δεν περιοριζόταν σε μια διαφωνία για τους όρους της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Οι δημόσιες ανακοινώσεις που ακολούθησαν έφεραν στην επιφάνεια οικονομικές διαφορές, εκατέρωθεν αιχμές και μια σύγκρουση με άμεσο αντίκτυπο στα τραγούδια που έχουν συνδέσει τις δύο πλευρές επί δεκαετίες.

Ο συνθέτης υποστήριξε ότι η εταιρεία παραγωγής ακύρωσε τα εισιτήρια που είχαν εκδοθεί για τον ίδιο και τους καλεσμένους του, αντικαθιστώντας τα με άλλα, για υποδεέστερες θέσεις. Χαρακτήρισε την ενέργεια «απόλυτα προσβλητική» και συνέδεσε το περιστατικό με τη διαφωνία που είχε προηγηθεί για την αμοιβή του. Η Άννα Βίσση, από την πλευρά της, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η κρίση πυροδοτήθηκε από τις οικονομικές απαιτήσεις του συνθέτη λίγο πριν από την εμφάνιση στο ΟΑΚΑ.

Από τα εισιτήρια στην απαίτηση για 1,5 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο βρέθηκαν έτσι τα χρήματα που διεκδικούσε κάθε πλευρά, οι υποχρεώσεις της παραγωγής και το καθεστώς χρήσης των τραγουδιών. Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του, ο Νίκος Καρβέλας απέδωσε την απουσία του από τη συναυλία στην αντιμετώπιση που, όπως είπε, είχε από την εταιρεία παραγωγής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ακύρωση των εισιτηρίων του ίδιου και των προσκεκλημένων του και η αντικατάστασή τους με εισιτήρια χαμηλότερης κατηγορίας αποτέλεσαν προσβολή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαφωνίες για την οικονομική του αποζημίωση είχαν ήδη οξυνθεί.

Ο συνθέτης ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από τη συναυλία ενημερώθηκε πως δεν θα λάμβανε πρόσθετη αμοιβή, πέρα από τα δικαιώματα για τη χρήση των τραγουδιών του. Από τα 50 κομμάτια του προγράμματος, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος συνέκρινε την αντιμετώπιση που είχε στην περίπτωση του ΟΑΚΑ με εκείνη στις προηγούμενες συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, υποστηρίζοντας ότι τότε είχαν ισχύσει διαφορετικοί όροι, ενώ αυτή τη φορά η παραγωγή επικαλέστηκε το αυξημένο κόστος της διοργάνωσης και δεν του έδωσε τα χρήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, έπρεπε να λάβει.

Στην καταγγελία του προστέθηκε και ένα ακόμη περιστατικό. Όπως υποστήριξε, μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, μέλη της παραγωγής φέρονται να του έθεσαν ως προϋπόθεση για την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής να υπογράψει δήλωση ότι δεν θα προχωρούσε σε δημόσιες αρνητικές αναφορές για την Άννα Βίσση, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

Ο Νίκος Καρβέλας περιέγραψε την απογοήτευσή του και μίλησε για βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία που, όπως ανέφερε, χαρακτηρίζει πλέον τη σχέση του με την τραγουδίστρια. Η απόφασή του να δημοσιοποιήσει τη δική του εκδοχή προκάλεσε άμεση αντίδραση από την πλευρά της Βίσση, η οποία αμφισβήτησε τόσο τα κίνητρα όσο και τους ισχυρισμούς του.

Η Άννα Βίσση απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «υποκρισία και λαϊκισμό». Στη δική της εκδοχή, η αιτία της ρήξης ήταν η απαίτηση του Νίκου Καρβέλα να λάβει 1,5 εκατομμύριο ευρώ ως αμοιβή, μόλις τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία.

Όπως υποστήριξε η τραγουδίστρια, ο συνθέτης την απείλησε ότι, αν δεν του καταβάλλονταν τα χρήματα, θα χρησιμοποιούσε κάθε διαθέσιμο μέσο για να εμποδίσει τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η ίδια ανέφερε ότι, όταν η απαίτηση δεν ικανοποιήθηκε, εκείνος στράφηκε εναντίον της, απειλώντας την ότι θα τη διέσυρε.

Στην ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση του Νίκου Καρβέλα, υποστηρίζοντας ότι είχε υπάρξει στήριξη προς εκείνον σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, όταν ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας τού έδωσε 500.000 ευρώ.

«Η Άννα μιλά για δήθεν εξυπηρέτηση ύψους 500 χιλιάδων που υποτίθεται πως μου έκανε ο κ. Κούστας και μάλιστα επειδή είχα ανάγκη. Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας.

Στην κόντρα των δύο καλλιτεχνών συμμετείχε και η D&A, η εταιρεία που διοργάνωσε τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Με ανακοίνωσή της έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για την καταβολή 250.000 ευρώ στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων AUTODIA, ως προκαταβολή για τη χρήση των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι το ποσό είχε καταβληθεί για την αδειοδότηση των έργων που χρησιμοποιήθηκαν στη συναυλία. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί, καθώς έπρεπε να προηγηθεί η εκκαθάριση του καταλόγου των τραγουδιών που είχαν δηλωθεί για τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ακολουθούσε νέα πληρωμή. Η D&A ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπήρχε άλλη οικονομική συμφωνία με τον συνθέτη.

Η μάχη για τα 400 τραγούδια και η νομική διάσταση

Ωστόσο, το τελευταίο κεφάλαιο στον «πόλεμο» Βίσση και Καρβέλα ήταν η απόφαση του τελευταίου να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που είχε παραχωρήσει στον οργανισμό διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων του. Με αυτή την κίνηση επιδίωξε να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο των αποφάσεων για τη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών του και να καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιούνται.

Η απόφαση αφορά περίπου 400 τραγούδια και δημιουργεί νέα δεδομένα για τις μελλοντικές εμφανίσεις της Άννας Βίσση. Η διαχείριση των σχετικών αδειών δεν θα ακολουθεί πλέον την προηγούμενη διαδικασία μέσω της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώνονται οι επόμενες συναυλίες της τραγουδίστριας, εφόσον στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται τα συγκεκριμένα τραγούδια.

Η ανάκληση της εξουσιοδότησης προς την εταιρεία διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα από τον καλλιτέχνη δεν σημαίνει ότι εξαλείφονται αυτομάτως όλα τα δικαιώματα που έχει ως ερμηνεύτρια η Άννα Βίσση.

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, παρενέβη δημόσια για να παρουσιάσει τη νομική θέση της. Όπως υποστήριξε, η εντολέας του διατηρεί τα συγγενικά δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα που έχει ερμηνεύσει πρώτη, επισημαίνοντας ότι τα δικαιώματα του δημιουργού δεν ταυτίζονται με εκείνα που απορρέουν από την ερμηνεία ενός έργου.

Ο ίδιος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί σε βάρος της τραγουδίστριας και τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά της συναυλίας

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μία διάσταση με την εμπλοκή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία έβαλε στο μικροσκόπιο τα οικονομικά δεδομένα της συναυλίας.

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται τόσο στην οικονομική εκκαθάριση της διοργάνωσης όσο και στο πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη οι αποφάσεις για τα τραγούδια. Η σύγκρουση των δύο δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ως προς όλες τις πτυχές της. Οι δημόσιες ανακοινώσεις έχουν καταγράψει τις διαφορετικές εκδοχές, η εταιρεία παραγωγής έχει παρουσιάσει τα στοιχεία της πληρωμής που επικαλείται και η νομική αντιπαράθεση για τα δικαιώματα παραμένει κρίσιμο μέτωπο.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν θα υπάρξει περιθώριο συνεννόησης ή εάν η διαφωνία θα μεταφερθεί σε θεσμικό και δικαστικό επίπεδο, με τις αποφάσεις να επηρεάζουν όχι μόνο τη σχέση των δύο καλλιτεχνών, αλλά και το μέλλον ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά δίδυμα της ελληνικής ποπ σκηνής.