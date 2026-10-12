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12.10.2026 09:04

Έλενα Παπαρίζου: «Κατάλαβαν οι Έλληνες άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40» (Video)

12.10.2026 09:04
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Την άποψή της αναφορικά με την ηλικία στην οποία οι άνδρες θα πρέπει να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου, με αφορμή έναν 30χρονο διαγωνιζόμενο στο The Voice που αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος.

Ο λόγος για τον Αναστάσιο Μαυρίδη από την Ξάνθη ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show, καταφέρνοντας να κάνει με την ερμηνεία του, την Έλενα Παπαρίζου, την Πάολα και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίζουν τις καρέκλες τους για να τον διεκδικήσουν.

Αφού τραγούδησε μαζί με την Πάολα «Το Ψωμί της Ξενιτιάς», ο παίκτης επέλεξε να μπει στην ομάδα της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι είναι παντρεμένος.

Τότε η Έλενα Παπαρίζου πήρε τον λόγο, κάνοντας τη δική της, ιδιαίτερη επισήμανση…

«Μπράβο, επιτέλους! Κατάλαβαν οι Έλληνες, οι άνδρες, ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα σαράντα. Αμάν πια. Αμάν πια. Μπράβο αγόρι μου» είπε.

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