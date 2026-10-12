Έλενα Παπαρίζου: «Κατάλαβαν οι Έλληνες άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την άποψή της αναφορικά με την ηλικία στην οποία οι άνδρες θα πρέπει να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια εξέφρασε η Έλενα Παπαρίζου, με αφορμή έναν 30χρονο διαγωνιζόμενο στο The Voice που αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένος.

Ο λόγος για τον Αναστάσιο Μαυρίδη από την Ξάνθη ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show, καταφέρνοντας να κάνει με την ερμηνεία του, την Έλενα Παπαρίζου, την Πάολα και τον Χρήστο Μάστορα να γυρίζουν τις καρέκλες τους για να τον διεκδικήσουν.

Αφού τραγούδησε μαζί με την Πάολα «Το Ψωμί της Ξενιτιάς», ο παίκτης επέλεξε να μπει στην ομάδα της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι είναι παντρεμένος.

Τότε η Έλενα Παπαρίζου πήρε τον λόγο, κάνοντας τη δική της, ιδιαίτερη επισήμανση…

«Μπράβο, επιτέλους! Κατάλαβαν οι Έλληνες, οι άνδρες, ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα σαράντα. Αμάν πια. Αμάν πια. Μπράβο αγόρι μου» είπε.

Διαβάστε επίσης:

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα της: «Μα πώς γίνεται να είσαι εκεί και όχι εδώ;»

Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Είμαι 100% σίγουρος ότι θα δικαιωθώ για τη Λάμψη στο εξωτερικό» – «Η απόφαση που πάρθηκε ήταν πολύ άδικη»

Η …απορία της Γερμανού για Σκουλό, Γεωργιάδη: «Γιατί δεν πήρανε και τον Κασσελάκη στη ΝΔ;»