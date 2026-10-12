Αμάντα Σέιφριντ: Αρνήθηκε ρόλο σε σειρά λόγω των ερωτικών σκηνών – «Δεν θέλω να είμαι γυμνή μπροστά σε έναν άγνωστο»

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Τον λόγο για τον οποίο απέρριψε έναν ρόλο σε σειρά αποκάλυψε η Αμάντα Σέιφριντ, εξηγώντας πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πολλές ερωτικές σκηνές, καθώς δεν θέλει να βρεθεί γυμνή μπροστά σε έναν άγνωστο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Άλεκ Μπάλντουιν, στο πλαίσιο του Hamptons International Film Festival, στο Ιστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης, η 40χρονη ηθοποιός τόνισε ότι σο επάγγελμά τους η κατάσταση μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη καθώς περνούν τα χρόνια, ιδιαίτερα όταν καλούνται να εκφράσουν ερωτικά συναισθήματα απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουν προσωπική σχέση.

«Η δουλειά μας είναι περίεργη και όσο μεγαλώνω, γίνεται ακόμη πιο περίεργη. Πρέπει να είμαστε ρομαντικοί με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουμε ερωτική σχέση» είπε, επισημαίνοντας ότι πολλές σκηνές μπορεί να είναι άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε ιδιαίτερα άβολες.

Τόνισε δε, ότι παλαιότερα, τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά για την ίδια, καθώς αντιμετώπιζε τα γυρίσματα με φιλιά ως κάτι απολύτως φυσιολογικό.

«Μερικές φορές είναι υπέροχο. Μερικές φορές είναι πραγματικά άβολο. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι παλιά έλεγα απλώς: “Πρέπει να φιληθούμε. Τέλεια! Είναι φανταστικό. Ξέρω να φιλάω”» ανέφερε γελώντας. «Και παλιά ήταν τόσο διασκεδαστικό. Δεν ήταν καν θέμα. Ήταν σαν να έλεγα: “Σήμερα θα φιλήσω έναν ωραίο άνθρωπο και θα με πληρώσουν κιόλας”» πρόσθεσε.

Η Σέιφριντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει διαφορετικά μια αντίστοιχη πρόταση στο μέλλον: «Ίσως, αν το πρότζεκτ προέκυπτε ξανά αργότερα, να βρισκόμουν σε διαφορετική φάση, αλλά δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο» είπε.

Amanda Seyfried Says She ‘Passed’ on Starring in a New Show Because It Had Lots of Sex Scenes: ‘I’m Not into It Right Now’ https://t.co/NddRuVGCL4 — People (@people) October 11, 2026

Πλέον, αυτό που κάποτε η ηθοποιός έβλεπε ως ευχάριστο μέρος της δουλειάς της μπορεί να την αποτρέψει από το να δεχτεί έναν ρόλο.

«Αρνήθηκα να συμμετάσχω σε μια σειρά στην οποία θα έπρεπε να κάνω συνεχώς ερωτικές σκηνές, ακριβώς εξαιτίας αυτών των σκηνών» είπε. «Δεν έχει σημασία με ποιον θα ήταν. Δεν θέλω να το κάνω. Νιώθω άβολα με αυτό. Δεν είναι κάτι που θέλω αυτή την περίοδο» δήλωσε.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο πώς η ηλικία και η μητρότητα την έχουν βοηθήσει να θέτει όρια και να αρνείται προτάσεις όταν δεν αισθάνεται άνετα. Όπως είπε, πλέον σκέφτεται και το παράδειγμα που δίνει στα παιδιά της, την 9χρονη Νίνα και τον 6χρονο Τόμας, τα οποία έχει αποκτήσει με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τόμας Σαντόσκι.

«Έχω πλέον παιδιά που βλέπουν τι κάνω, γι’ αυτό πρέπει να είμαι λιγότερο υποχωρητική» εξήγησε.

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