Σόφη Παππά για Βίσση – Καρβέλα: «Αν πρέπει να διαλέξω “στρατόπεδο”, πάω με την Άννα – Το βρίσκω απάνθρωπο αυτό που της γίνεται» (Video)

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Για τη σφοδρή διαμάχη που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, στη σκιά της συναυλίας του ΟΑΚΑ και των μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, μίλησε η Σόφη Παππά.

Η γνωστή στιχουργός που έχει υπογράψει τους στίχους στη μεγάλη επιτυχία της τραγουδίστριας, το «Τρένο», σε μουσική του Βαγγέλη Βασιλείου, τόνισε ότι αυτή η κόντρα δεν αξίζει σε δυο καλλιτέχνες που όλα αυτά τα χρόνια βάδιζαν μαζί και που έχουν αποκτήσει και ένα παιδί.

Αν, πάντως, έπρεπε να πάρει το μέρος κάποιου, τότε θα ήταν με το μέρος της Άννας Βίσση, επισημαίνει, ιδιαιτέρως αν ισχύουν οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού εκ μέρους της άλλης πλευράς.

«Νομίζω όπως όλος ο κόσμος που τους αγαπάει έχει μεγάλη θλίψη, στεναχώρια. Δεν τους αξίζει κάτι τέτοιο. Έχουν φτάσει στο απόγειο της δόξας, δηλαδή δεν υπάρχει παραπάνω. Και αν υπάρχει, η Άννα μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πάντα θεωρώ χωρίς να υπάρχει ένα ναυάγιο πίσω. Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία πρέπει να συνεχίσει έτσι όπως ξεκίνησε. Μιλάω για το ηθικό μέρος. Ως δημιουργός θα πω ναι, έχει δικαίωμα ο κάθε δημιουργός να μην δίνει την άδεια να ειπωθούν τα τραγούδια του. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν δημιουργό και μία τραγουδίστρια. Έχουμε να κάνουμε με τη Βίσση και τον Καρβέλα που ήταν η σχέση τους ζευγαρική και μετά έγινε θεϊκή μέσω ενός παιδιού. Έχουν ένα παιδί που αυτό με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να διαιρεθεί. Άρα ποτέ ξένοι, ποτέ απλοί συνεργάτες. Εντάξει, μπορεί να είναι χώρια, αλλά ξένοι δε θα είναι ποτέ» ανέφερε, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, υπογραμμίζοντας ότι «σαφέστατα επηρεάζεται η καριέρα της Άννας Βίσση από τη στιγμή που ο Νίκος Καρβέλας της απαγορεύει σε live να λέει τα τραγούδια του μόνο κατόπιν της άδειάς του, διότι αυτά αποτελούν ένα τεράστιο μέρος της δουλειάς της».

«Ο Νίκος Καρβέλας θα αλλάξει γνώμη αν αλλάξει γνώμη και η Άννα. Είναι τόσο απλό. Έτσι το κρίνω εγώ. Γιατί η Άννα είναι η ασπίδα του Νίκου. Ο Νίκος είναι ο ευάλωτος, η ασπίδα του Νίκου είναι η Άννα. Δεν ξέρω όμως τον λόγο πόσο σοβαρός είναι, γιατί ακούστηκε η λέξη “εκβιασμός” που είπε η Άννα. Εδώ αυτό με βρίσκει τελείως αντίθετη. Δηλαδή αν πρέπει να διαλέξω σε εισαγωγικά “στρατόπεδο”, πάω με την Άννα. Βλέπω μια τραγουδίστρια που καλείται να τραγουδήσει στην μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της μετά από έναν όλεθρο που συμβαίνει πίσω και τραγουδάει. Αυτό εμένα με συγκλονίζει. Το βρίσκω απάνθρωπο αυτό που της γίνεται. Υπάρχει αγάπη. Η εγκεφαλική αγάπη είναι πιο δυνατή από την σαρκική και εγώ σε αυτήν πιστεύω», πρόσθεσε.

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