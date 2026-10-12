Άφησαν τους σοφέρ και πήραν το μετρό – Η «κανονική» βόλτα της Κέιτ Μίντλετον και της κόρης της Σάρλοτ (Video)

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Οι επιβάτες του μετρό στο κεντρικό Λονδίνο έμειναν έκπληκτοι βλέποντας την Κέιτ Μίντλετον και την πριγκίπισσα Σάρλοτ στον συρμό το Σάββατο.

Μητέρα και κόρη βιντεοσκοπήθηκαν να ταξιδεύουν με τη γραμμή Elizabeth το Σαββατοκύριακο, με το περιοδικό Hello! να μεταφέρει ότι η 11χρονη φαινόταν «έκπληκτη» από το περιβάλλον.

🤣 In this 👑PR week Prince William husband Nicholas Galitzine spotted randomly with girl (but people recognized street next to Kensington Palace 1A) ‘Ordinary’ Kate Middleton Princess Charlotte spotted randomly in Tube (but people recognized 9 armed royal bodyguards around them) https://t.co/lhnmNZ4o3s — Shock Up 💫 (@shock_up_) October 12, 2026

Μια πηγή δήλωσε ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας «είχαν μαζί τους ασφάλεια», η οποία «δεν έκανε προφανές ότι ήταν εκεί και προσπάθησε να κάνει [τη διαδρομή με το μετρό] όσο το δυνατόν πιο “φυσιολογική”».

Η πηγή σημείωσε ότι μητέρα και κόρη «μίλησαν με μέλη του κοινού που κάθονταν απέναντί ​​τους» κάνοντας σύντομα σχόλια.

«Η Κάθριν είχε μαζί της το τηλέφωνό της και το κοιτούσε για μερικά λεπτά», είπε αυτόπτης μάρτυρας. «Φαινόταν πολύ χαλαρές και συνομιλούσαν μεταξύ τους, χαμογελώντας. Φαινόταν πολύ χαρούμενες».

Η Μίντλετον και η κόρη της βγήκαν από τη στάση Tottenham Court Road, με την 44χρονη να κρατάει το χέρι της νεαρής.

Ενώ παραμένει ασαφές πού πήγαιναν η Σάρλοτ και η μητέρα της, φαινόταν να είναι ντυμένες επίσημα.

Η Μίντλετον συνδύασε ένα καφέ σύνολο με καφέ ψηλοτάκουνα, ενώ η κόρη της φόρεσε μπλε σκούρο καλσόν και μπαλαρίνες.

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