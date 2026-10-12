Παπασταύρου: Κλείνουν οι ΧΑΔΑ σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σίφνο και Τήνο – Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αποκατάσταση ακόμα έξι χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), που δεν λειτουργούν, σε ισάριθμα νησιά της χώρας, μετά την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σταύρου Παπασταύρου για την έκδοση σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η πρόσκληση αφορά στην περιβαλλοντική αποκατάσταση των ΧΑΔΑ σε Μύκονο, Τήνο, Σίφνο, Πάτμο, Παξούς και Κάλυμνο και δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Μυκόνου, Τήνου, Σίφνου, Πάτμου, Παξών και Καλύμνου, οι οποίοι, μετά την πολύμηνη συνεργασία τους με την αρμόδια Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατάφεραν να λάβουν περιβαλλοντική αδειοδότηση για την αποκατάσταση και των έξι χώρων. Έτσι, με την αποπεράτωση των έργων η χώρα μας θα σταματήσει να επιβαρύνεται με πρόστιμα ύψους 480.000 ευρώ το χρόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω της μη αποκατάστασης των συγκεκριμένων ΧΑΔΑ.

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, η εξέλιξη αυτή επιλύει οριστικά ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, θωρακίζοντας την υγεία των κατοίκων, αναβαθμίζοντας το ευαίσθητο νησιωτικό οικοσύστημα και ενισχύοντας σημαντικά το τουριστικό προϊόν των περιοχών αυτών.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οριστική εξάλειψη των προστίμων που πληρώνει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των παράνομων χωματερών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. στα έξι αυτά νησιά αποδεικνύει την απόφασή μας να κλείσουμε οριστικά τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος. Με στοχευμένα έργα και εξασφαλισμένους πόρους προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, αναβαθμίζουμε τη νησιωτική Ελλάδα και ενισχύουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, αφήνοντας πίσω την εποχή των ευρωπαϊκών προστίμων».

Ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε σχετικά: «Με τη χρηματοδότηση και την ωρίμανση αυτών των έξι κρίσιμων έργων, κλείνουμε οριστικά μια πληγή του παρελθόντος. Δεν προστατεύουμε μόνο το μοναδικό φυσικό περιβάλλον των νησιών μας, αλλά απαλλάσσουμε τους Έλληνες φορολογούμενους από άσκοπα ευρωπαϊκά πρόστιμα μισού εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, μετατρέποντας τις περιβαλλοντικές εκκρεμότητες σε καθαρούς φυσικούς χώρους. Ήδη τα αποτελέσματα της δουλειάς μας είναι εμφανή, από 65 περιπτώσεις προστίμων, σήμερα η χώρα μας έχει 17, από τις οποίες οι 6 θα εξαλειφθούν μετά την περάτωση των έργων που χρηματοδοτούμε στα έξι νησιά».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη με εγκαύματα η γυναίκα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα

Μαζωνάκης: Βρέθηκε «anexate» στον οργανισμό του, το αντίδοτο της μιδαζολάμης – Πώς το κοκτέιλ με την προποφόλη μπορεί να οδήγησε στον θανατό του

Αποσύρεται αφίσα με τη σημαία της Βέρμαχτ να κυματίζει στην Ακρόπολη – «Είναι ιστορικό τεκμήριο», λέει η Μενδώνη