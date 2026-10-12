Μαζωνάκης:  Βρέθηκε «anexate» στον οργανισμό του, το αντίδοτο της μιδαζολάμης – Πώς το κοκτέιλ με την προποφόλη μπορεί να οδήγησε στον θανατό του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κοκτέιλ προποφόλης και μιδαζολάμης είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπως επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του καλλιτέχνη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, έχει εντοπιστεί και τρίτη ουσία στο αίμα του τραγουδιστή, το φάρμακο «anexate». Πρόκειται για το αντίδοτο της μιδαζολάμης, το οποίο φέρεται να του χορηγήθηκε προκειμένου να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το Mega, πρώτα φέρεται να δόθηκε μιδαζολάμη καθώς βρισκόταν σε υπερδιέγερση – όπως ανέφερε στο υπόμνημά της η 56χρονη γιατρός – ενώ στη συνέχεια του έδωσαν και προποφόλη.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, αυτός ο συνδυασμός θα μπορούσε να είναι και η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Η γιατρός και οι νοσηλεύτριες αφού είδαν ότι ο τραγουδιστής δεν ανταποκρίνεται – μετά το τίναγμα του χεριού του και το σπάσιμο της φλέβας του – φέρεται να του χορήγησε το αντίδοτο «anexate», μετά τη χορήγηση του οποίου και πάλι δεν ανταποκρινόταν.

Έτσι, η 56χρονη φέρεται να άρχισε να ψάχνει αντίδοτο και στην προποφόλη. Αυτό ενδέχεται να είναι η απάντηση στο γιατί η γιατρός επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο και ρώτησε για φάρμακο της προποφόλης, ρώτησε το ΑΙ τι έπρεπε να κάνει και στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει ανάνηψη με τον αφόρτιστο απινιδωτή.

Η κατάθεση της 19χρονης κόρης των γιατρών που βγάζει εκτός κάδρου τον Θεοδωρόπουλο

Εν τω μεταξύ, η 19χρονη κόρη των γιατρών, που αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν επίσης εκεί, περιέγραψε το σκηνικό μέσα στο ιατρείο, φροντίζοντας πάντως να βγάλει τον πατέρα της από το κάδρο των ευθυνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η 19χρονη είχε πάει στην κλινική μαζί με τον φίλο της για να δει τη μητέρα της, όπως υποστήριξε. Μάλιστα, ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε: «Ήταν τέτοια η πίεση την ώρα που έτρεξα να καλέσω το ΕΚΑΒ που μου τυλίχτηκε το καλώδιο του τηλεφώνου στον λαιμό. Στη συνέχεια μου είπε ο πατέρας μου να ανοίξω τις πόρτες του ιατρείου και του κτιρίου, έτσι ώστε όταν έρθει το ΕΚΑΒ να πλησιάσουν άμεσα χωρίς καθυστέρηση. Εγώ δεν είδα ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει θεραπεία. Είχα πάει στο ιατρείο να δω τη μητέρα μου να τη χαιρετήσω και η πόρτα του εξεταστηρίου ήταν κλειστή. Άνοιξε μόνο όταν άρχισε ο πανικός».

Στο ιατρείο επικράτησε πανδαιμόνιο τα επόμενα δευτερόλεπτα. Οι κατηγορούμενοι γιατροί και οι νοσηλεύτριες, συνειδητοποίησαν γρήγορα πως δεν είχαν τις γνώσεις για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Περίπου 10 λεπτά αργότερα φώναξαν τον πατέρα μου και εκείνος έτρεξε μέσα στο εξεταστήριο της μητέρας μου με ένα στηθοσκόπιο στον λαιμό και μετά από πέντε λεπτά τον είδα να ουρλιάζει ‘ΕΚΑΒ, ΕΚΑΒ’. Εγώ, κάλεσα το ΕΚΑΒ ενώ ο πατέρας μου έτρεξε, μου πήρε από το χέρι το ακουστικό λέγοντας ‘εδώ έχουμε έκτακτο καρδιολογικό περιστατικό και χρειαζόμαστε καρδιολογική μονάδα’», περιέγραψε.

Η 19χρονη ανέφερε πως δεν είδε ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει θεραπεία. Μπήκε στο εξεταστήριο της μητέρας της, όταν ήδη ο καλλιτέχνης φέρεται να ήταν νεκρός: «Έφτασα περίπου στις 15:30 στο ιατρείο μαζί με τον φίλο μου. Είδα τον πατέρα μου ξαπλωμένο στον καναπέ. Έπιασαν συζήτηση με τον φίλο μου, για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. Είδα τον πατέρα μου να μπαίνει με τον ασθενή του στο εξεταστήριό του και λίγη ώρα αργότερα άκουσα να φωνάζουν δύο φορές τη λέξη ‘αδρεναλίνη’».

Βγάζοντας τον πατέρα της από το κάδρο της υπόθεσης, η 19χρονη είπε: «Είμαι συντετριμμένη. Αισθάνομαι άσχημα για τον πατέρα μου που προφυλακίστηκε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του τραγουδιστή».

Τέλος, η η 19χρονη παρέδωσε στις Αρχές και ένα βίντεο διάρκειας 5 λεπτών από τη δική της περιπέτεια. Σε αυτό καταγράφεται η γιατρός και η κόρη της να λένε αστεία, με την 19χρονη να φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι και συνδεδεμένη με το μηχάνημα, που βρισκόταν όπως αποκαλύφθηκε παράνομα στο ιατρείο της Καρνεάδου.

«Είχα κάνει και εγώ πλασμαφαίρεση στις 26 και 30 Αυγούστου ενώ το ιατρείο ήταν κλειστό και έχω και το σχετικό βίντεο. Η θεραπεία έγινε αργά το απόγευμα και μου το πρότεινε η μητέρα μου για να χάσω βάρος. Ο πατέρας μου, μου είχε προτείνει να πάρω ένα σκεύασμα για το ζήτημα που αντιμετωπίζω με την ινσουλίνη. Πήρα πρώτα το φάρμακο που μου έγραψε ο πατέρας μου και όταν τελείωσα τις διακοπές μου, έκανα και τη θεραπεία που μου πρότεινε η μητέρα μου ενώ ήταν κλειστό το ιατρείο και ο πατέρας μου έλειπε», είπε αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε δύο φορές σε πλασμαφαίρεση, πληροφορία που πρώτη έδωσε στις ανακριτικές αρχές η ίδια η Ιωάννα Γάκα, επιχειρώντας να πείσει ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη δεν είναι επικίνδυνη, μιας και η γιατρός την έκανε στο ίδιο της το παιδί.

Διαβάστε επίσης:

Προφυλακίστηκε ο «γυναικολόγος του λαού» για τα βίντεο παιδικής πορνογραφίας

Δίκη για Τέμπη: «Σκότωσαν το παιδί μου, το έκαψαν και το πέταξαν», συγκλόνισε ο πατέρας του Άγγελου Τηλκερίδη

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα











