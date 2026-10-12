search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 17:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2026 16:45

Προφυλακίστηκε ο «γυναικολόγος του λαού» για τα βίντεο παιδικής πορνογραφίας

12.10.2026 16:45
doctor

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία. Ο 52χρονος δήλωσε άγνοια για τα εκατοντάδες αρχεία παιδική πορνογραφίας που βρέθηκαν στον υπολογιστή του.

Ο γυναικολόγος διατηρεί γραφείο στα Βόρεια προάστια και συνεργάζόταν με πολλές μαιευτικές κλινικές. Στον χώρο του τον αποκαλούσαν «γυναικολόγο του λαού», λόγω της μεγάλης πελατείας του, με γυναίκες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας να τον επιλέγουν για να τις ξεγεννήσει

Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε από τα στοιχεία που διαβίβασε ο οργανισμός National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με αυτά, χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Μετά από ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του 52χρονου ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του και ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10) στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα κινητό τηλέφωνο, ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας φορητός υπολογιστής (laptop), ένα tablet και μία κάρτα μνήμης microSD.

Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε πως ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Διαβάστε επίσης

Μετρό – Κυψέλη: Το 50% των κτιρίων με ζημιές στον φέροντα οργανισμό – Όχι μια, αλλά 4 φορές σταμάτησε ο μετροπόντικας από καθιζήσεις

Υπόθεση Marfin: Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατία και απόπειρα ανθρωποκτονίας 24 ατόμων

Θεσσαλονίκη: Έγινε η νεκροψία της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA, αναμένονται οι τοξικολογικές – Αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα η οικογένεια της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marialena karbouri – new
LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

middleton Princess Charlotte
LIFESTYLE

Άφησαν τους σοφέρ και πήραν το μετρό – Η «κανονική» βόλτα της Κέιτ Μίντλετον και της κόρης της Σάρλοτ (Video)

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη με εγκαύματα η γυναίκα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα

tileorasi
MEDIA

Κέρδισε  την πρωτιά τηλεθέασης την Παρασκευή (9/10) το Mega

mazonakis giatroi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης:  Βρέθηκε «anexate» στον οργανισμό του, το αντίδοτο της μιδαζολάμης – Πώς το κοκτέιλ με την προποφόλη μπορεί να οδήγησε στον θανατό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexis-tsipras (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Νέες προσχωρήσεις με φόντο την άγρια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ – Διήμερη περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη

avgerinos_moutsatsou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα ετοιμάζουν ο Αυγερινός και οι «πρώην» της «Ελπίδας» - 37 στελέχη ζητούν αποπομπή της Γκιλφόιλ, όλα τα ονόματα

petros andreakos
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Ανδρεάκος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης – Έπεσε από σκάλα στο σπίτι του

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

trump putin feygoun
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ – Πούτιν: Στον αέρα η «ενεργειακή εκεχειρία», θύελλα για το ρωσικό ντίζελ – Αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.10.2026 17:56
marialena karbouri – new
LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

middleton Princess Charlotte
LIFESTYLE

Άφησαν τους σοφέρ και πήραν το μετρό – Η «κανονική» βόλτα της Κέιτ Μίντλετον και της κόρης της Σάρλοτ (Video)

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη με εγκαύματα η γυναίκα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα

1 / 3