Προφυλακίστηκε ο «γυναικολόγος του λαού» για τα βίντεο παιδικής πορνογραφίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος γυναικολόγος που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία. Ο 52χρονος δήλωσε άγνοια για τα εκατοντάδες αρχεία παιδική πορνογραφίας που βρέθηκαν στον υπολογιστή του.

Ο γυναικολόγος διατηρεί γραφείο στα Βόρεια προάστια και συνεργάζόταν με πολλές μαιευτικές κλινικές. Στον χώρο του τον αποκαλούσαν «γυναικολόγο του λαού», λόγω της μεγάλης πελατείας του, με γυναίκες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας να τον επιλέγουν για να τις ξεγεννήσει.

Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε από τα στοιχεία που διαβίβασε ο οργανισμός National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με αυτά, χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Μετά από ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του 52χρονου ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του και ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10) στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα κινητό τηλέφωνο, ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας φορητός υπολογιστής (laptop), ένα tablet και μία κάρτα μνήμης microSD.

Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε πως ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Διαβάστε επίσης

Μετρό – Κυψέλη: Το 50% των κτιρίων με ζημιές στον φέροντα οργανισμό – Όχι μια, αλλά 4 φορές σταμάτησε ο μετροπόντικας από καθιζήσεις

Υπόθεση Marfin: Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατία και απόπειρα ανθρωποκτονίας 24 ατόμων

Θεσσαλονίκη: Έγινε η νεκροψία της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA, αναμένονται οι τοξικολογικές – Αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα η οικογένεια της