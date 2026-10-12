Δίκη για Τέμπη: «Σκότωσαν το παιδί μου, το έκαψαν και το πέταξαν», συγκλόνισε ο πατέρας του Άγγελου Τηλκερίδη

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Με την κατάθεση του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τηλκερίδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Ο Άγγελος είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί, το σκοτώσανε το κάψανε και μου το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι έκανε λάθος ο σταθμάρχης αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο λόγο δεν κάνανε σωστά αυτή τη δουλειά. Είναι light το κατηγορητήριο. Το κράτος τρέχει πάντα πίσω από τα γεγονότα. Θα τους κυνηγήσω με στοιχεία και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες, είμαστε μόνοι μας» κατέθεσε,ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη τονίζοντας πως «είναι ο νεκροθάφτης της υπόθεσης».

Ο Χρήστος Τηλκερίδης προσήλθε στο δικαστήριο κρατώντας γνωματεύσεις για τον θάνατο του γιου του. Μίλησε για τα όνειρα του Άγγελου, ο οποίος εργαζόταν ως σεφ και φιλοδοξούσε να διακριθεί επαγγελματικά. «Κάποια στιγμή μου είπε πως θα γίνω πολύ διάσημος. Μαζί του, με αυτό που έγινε, έγινα κι εγώ διάσημος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε όσα είχε εκμυστηρευτεί ο Άγγελος στην οικογένειά του περίπου 20 ημέρες πριν από το δυστύχημα, όταν είχε εκφράσει ένα κακό προαίσθημα.

Από τα πρώτα λεπτά της κατάθεσής του, ο κ. Τηλκερίδης αμφισβήτησε ευθέως τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε η υπόθεση, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων από το δικαστήριο. «Εδώ δεν είναι κανένας από τους κατηγορούμενους. Είναι η ντροπή της Δικαιοσύνης».

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «ελαφρύ», εκτιμώντας ότι οι ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν είναι πολύ περισσότερες από εκείνες που αποδίδονται στους σημερινούς κατηγορουμένους. Αναφέρθηκε επανειλημμένα στην πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση, στις τοξικολογικές εξετάσεις που, όπως υποστήριξε, δεν πραγματοποιήθηκαν και στον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μετά την απομάκρυνση των συντριμμιών. «Δεν ξέρω τι μου έχουν δώσει από το παιδί μου. Πού είναι οι δικές μας οι τοξικολογικές; Πού είναι ο Μπακαΐμης;», αναρωτήθηκε. Σε άλλο σημείο, μιλώντας για την εικόνα που αντίκρισε η οικογένεια μετά την τραγωδία, είπε πως «βρήκαμε οστά πεταμένα στα χωράφια», ενώ αμφισβήτησε τις ενέργειες που έγιναν στον τόπο της σύγκρουσης. «Μόνο το DNA του παιδιού μου δεν μπορούσα να βρω στο σημείο. Όλων των πολιτικών που πήγαν εκεί θα το έβρισκα. Τι πήγαν να κάνουν εκεί οι γερανοί;», διερωτήθηκε.

Ας μας έλεγαν ότι τα τρένα δεν κάνουν

Ο κ. Τηλκερίδης εξαπέλυσε επίσης σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και σε πολιτικά πρόσωπα, αναφερόμενος ονομαστικά στον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, στον Άδωνι Γεωργιάδη και στον Χρήστο Τριαντόπουλο. Κατά την άποψή του, οι ευθύνες για την κατάσταση του σιδηροδρόμου εκτείνονται σε πολλά επίπεδα, ενώ για τους χειρισμούς μετά τη σύγκρουση απέδωσε πολιτική ευθύνη στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Γιατί δεν μας είπαν ότι τα τρένα δεν κάνουν, να μη βάζουμε τα παιδιά μας; Υποτιμούν τη νοημοσύνη μας», είπε.

Έχασα το παιδί μου και δεν έχει γίνει τίποτα

Αμφισβήτησε επίσης τη στάση της Hellenic Train, ζητώντας να διερευνηθούν οι ευθύνες της εταιρείας. «Πάνω στα βαγόνια της Hellenic Train ήταν το παιδί μου. Εγώ έχασα το παιδί μου και δεν έχει γίνει τίποτα», τόνισε. Η συναισθηματική φόρτιση ήταν τέτοια, ώστε ο ίδιος ζήτησε πεντάλεπτη διακοπή της διαδικασίας, πριν συνεχίσει να απαντά στις ερωτήσεις των δικηγόρων.

Ήθελα το φέρετρο του να είναι ανοιχτό

Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της κατάθεσής του ήταν όταν μίλησε για την τελευταία εικόνα που δεν κατάφερε ποτέ να έχει από τον γιο του. «Θα ήθελα να έχω το παιδί μου ανοιχτό και να μπορέσω να το φιλήσω», είπε, αναφερόμενος στην παράδοση της σορού του. Λίγο αργότερα πρόσθεσε μία ακόμη φράση που αποτύπωσε τον προσωπικό του αγώνα για την απόδοση ευθυνών. «Όταν θα πεθάνω και θα συναντήσω τον Άγγελο, θα πρέπει να του πω τι έκανα γι’ αυτόν».

Παρά τη σφοδρότητα των καταγγελιών του, ξεκαθάρισε ότι ζητά την απόδοση πραγματικής δικαιοσύνης, χωρίς άδικες καταδίκες. «Δεν θέλουμε να πάει κανένας τσάμπα φυλακή», τόνισε, απευθυνόμενος στην έδρα, την οποία κάλεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. «Από την απόφαση που θα πάρετε θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της Δικαιοσύνης», σημείωσε. Κλείνοντας, επανήλθε στο ερώτημα που εξακολουθεί να βασανίζει την οικογένειά του περισσότερο από τριάμισι χρόνια μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. «Το μόνο που παρακαλάω είναι να μη δεινοπάθησε το παιδί μου όταν τελείωσε».

Στη σημερινή διαδικασία, κατά την οποία στο εδώλιο βρίσκονταν ο Παύλος Κουζής και ο Σπυρίδων Πατέρας, ακούστηκαν επίσης οι συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών άλλων θυμάτων. Ο Αδάμ Αδαμάκης και η Μαρία Βάτκαλη, γονείς του 22χρονου ποδοσφαιριστή Ιορδάνη Αδαμάκη, περιέγραψαν τις τελευταίες ώρες πριν από το μοιραίο ταξίδι του γιου τους, αλλά και τον αγώνα τους να πληροφορηθούν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του. «Μπήκε στο τρένο χαρούμενος. Μόλις φτάσω, θα σας στείλω μήνυμα. Αυτό το μήνυμα δεν ήρθε ποτέ», κατέθεσε ο πατέρας του.

Η μητέρα του ζήτησε να διερευνηθεί ολόκληρη η αλυσίδα ευθυνών, καταγγέλλοντας σοβαρές παραλείψεις στη διαφύλαξη του τόπου της τραγωδίας. Ιδιαίτερα αιχμηρές ήταν και οι καταθέσεις των συγγενών του εργαζομένου της Hellenic Train Ιωάννη Καριώτη. Η σύζυγός του Ειρήνη Ράπτη χαρακτήρισε τα τρένα «κινούμενα νεκροταφεία», υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της είχε επανειλημμένα αναφερθεί σε προβλήματα ασφάλειας, ασυντήρητους συρμούς, εξαντλητικά ωράρια και ελλείψεις προσωπικού.

Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων συνεχίζονται αύριο Τρίτη.

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