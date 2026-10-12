Δ’ ΕΣΣΟ 2026: Γιατί διέκοψαν αναβολές οι στρατεύσιμοι – Αυξημένος ο αριθμός για τον Νοέμβριο

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Νέα δεδομένα για τον σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) δημιουργεί η αύξηση του αριθμού των νεοσυλλέκτων που θα καταταγούν στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026.

Η αυξημένη προσέλευση στα Κέντρα εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στις αλλαγές που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον περασμένο Ιανουάριο.

Η αιτία για τη διακοπή των αναβολών φέρεται να είναι η αυστηροποίηση για τη χορήγησή τους, κάτι που φαίνεται ότι επηρέασε τον αριθμό των υπόχρεων που καλούνται να παρουσιαστούν.

Στα νέα δεδομένα προστίθεται η δυνατότητα κατάταξης πρότακτων από την ηλικία των 18 ετών, εξέλιξη που διευρύνει τη δεξαμενή των υποψήφιων νεοσύλλεκτων και αυξάνει τις απαιτήσεις από τις στρατιωτικές δομές υποδοχής και εκπαίδευσης.

Ο συνδυασμός των αλλαγών φαίνεται να έχει οδηγήσει σε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό κατατάξεων από εκείνον που είχε αρχικά υπολογιστεί, οδηγώντας το αρμόδιο υπουργείο να προσαρμόσει τον σχεδιασμό του, ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αυξημένη προσέλευση.

Μπροστά στη νέα κατάσταση, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταβάλλει, σύμφωνα με πληροφορίες, εντατικές προσπάθειες για την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων νεοσύλλεκτων στη Δ’ ΕΣΣΟ του 2026.

Στον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη τόσο οι δυνατότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης όσο και οι ανάγκες των ίδιων των στρατευσίμων.

Για πολλούς νέους, η έγκαιρη κατάταξη και η ολοκλήρωση της θητείας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό τους, αλλά και για την έναρξη ή συνέχιση των σπουδών τους.

Το ζητούμενο για το Πεντάγωνο είναι να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός υπόχρεων στην τρέχουσα ΕΣΣΟ, χωρίς να διαταραχθεί ο προγραμματισμός της εκπαίδευσης και της λειτουργίας των στρατιωτικών μονάδων.

Οι τελικές αποφάσεις για τη διαχείριση της αυξημένης προσέλευσης αναμένεται να καθορίσουν πόσοι από τους υπόχρεους θα καταφέρουν τελικά να ενταχθούν στη Δ’ ΕΣΣΟ/2026.

Ωστόσο καθώς δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη παρουσίαση όλων των στρατευσίμων λόγω της διαθέσιμης χωρητικότητας των Κέντρων Εκπαίδευσης, προβλέπεται μέρος αυτών να καταταγεί στην αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ τον Φεβρουάριο του 2027.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συντριπτική πλειονότητα όσων ζήτησαν διακοπή της αναβολής τους θα καταταγεί κανονικά με τη Δ’ ΕΣΣΟ.

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