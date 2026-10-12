Καιρός: Δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και «βουτιά» του υδραργύρου– Τα «κόκκινα» σημεία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

48ωρη κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της στη χώρα μας από την Τρίτη με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους και τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, θέτοντας σε συναγερμό τις κρατικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, οι ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα δώσουν μεγάλα ύψη βροχής κυρίως την Τετάρτη (14/10).

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«Τα δύο κύρια επιχειρησιακά αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης, ICON-EU και ECMWF, που αξιοποιεί και η ΕΜΥ, παρουσιάζουν σημαντική σύγκλιση ως προς την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Η Τετάρτη 14 Οκτωβρίου αναδεικνύεται ως η ημέρα με τα μεγαλύτερα προβλεπόμενα ύψη βροχής, με το ICON-EU να δίνει τοπικά μέγιστο 104,6 mm και το ECMWF 145,8 mm. Αξιόλογα ύψη προβλέπονται και την Τρίτη, με τα δύο μοντέλα να εμφανίζουν εντυπωσιακή συμφωνία, περίπου στα 77–79 mm.

Παρά τις ποσοτικές διαφοροποιήσεις, η σύγκλιση των δύο μοντέλων ως προς την ένταση και τη γεωγραφική επικέντρωση των βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντικό προγνωστικό σήμα που απαιτεί αυξημένη παρακολούθηση.

Επισημαίνεται ότι οι τιμές αφορούν τοπικά μέγιστα σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές και όχι απαραίτητα τα ίδια σημεία. Η εξέλιξη θα επανεκτιμηθεί με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα».

Καλλιάνος: Αυτά είναι τα «δύσκολα» σημεία της χώρας

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, βαρομετρικό χαμηλό που θα περάσει πάνω από τη χώρα αναμένεται να δώσει μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές, με τον ίδιο να εφιστά την προσοχή κυρίως σε τμήματα των Επτανήσων, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Πελοποννήσου.

Ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για ένα «δύσκολο διήμερο», τονίζοντας ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω της έντασης και της διάρκειας των φαινομένων.

Στην Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι της Τρίτης, με ισχυρές καταιγίδες να επηρεάζουν κατά τόπους το λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνες που μπορεί να δεχθούν αρκετά χιλιοστά βροχής, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα για τοπικά προβλήματα όπου οι καταιγίδες αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην Πελοπόννησο, όπου την Τρίτη αναμένεται να πέσει πολύ νερό σε τοπικό επίπεδο. Τα φαινόμενα προβλέπεται να ξεκινήσουν αρχικά από τη δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια να επεκταθούν προς τα ανατολικότερα τμήματα.

Ο κίνδυνος για έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και πιθανές πλημμυρικές καταστάσεις αφορά κυρίως τα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας μπαίνουν επίσης οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Επτάνησα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στη βόρεια ηπειρωτική χώρα το σκηνικό θα είναι διαφορετικό αλλά επίσης άστατο, με πυκνές νεφώσεις και συχνές βροχές, σε μια εικόνα που, όπως περιέγραψε ο Γιάννης Καλλιάνος, θα θυμίζει «βρετανικό πρότυπο» καιρού.

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και τις Κυκλάδες αλλά και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, τα φαινόμενα θα εξακολουθούν να απασχολούν αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας, πριν αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι ριπές των βοριάδων μπορεί να φτάνουν τοπικά τα 9 με 10 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν απαγορευτικά απόπλου, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να επηρεάσουν και τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Tι θα γίνει στην Αττική

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, η Αττική βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που θα δεχθούν έντονα φαινόμενα, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά.

Η μεταβολή θα ξεκινήσει ήδη από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ την Τρίτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά και τις επόμενες ημέρες θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η επιδείνωση θα συνεχιστεί όσο περνούν οι ώρες, με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται σταδιακά προς την ανατολική Ελλάδα.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται το βράδυ σε Αττική, Χαλκιδική και Σποράδες.Αντίθετα, πιο ήπιες καιρικές συνθήκες προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ προς το βράδυ της Τρίτης στη δυτική Ελλάδα θα αρχίσουν να εμφανίζονται περισσότερα διαστήματα βελτίωσης.

Διαβάστε επίσης:

Γλυφάδα: Στο «μικροσκόπιο» οι σχέσεις του 52χρονου που εκτελέστηκε με την αλβανική μαφία – Η ενέδρα θανάτου

Μενίδι: Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης για τη φρικτή δολοφονία της

Δ’ ΕΣΣΟ 2026: Γιατί διέκοψαν αναβολές οι στρατεύσιμοι – Αυξημένος ο αριθμός για τον Νοέμβριο











