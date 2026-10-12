Γλυφάδα: Στο «μικροσκόπιο» οι σχέσεις του 52χρονου που εκτελέστηκε με την αλβανική μαφία – Η ενέδρα θανάτου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ως εκτέλεση στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών αντιμετωπίζουν οι Αρχές τη δολοφονία του 52χρονου στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα της Κυριακής, 11/10. Οι έρευνες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στις διαφορές που φέρεται να είχε το θύμα με αντίπαλες συμμορίες, αλλά και με πρόσωπα που συνδέονται με την αλβανική μαφία.

Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν άλλες εκδοχές. Το γεγονός ότι ο 52χρονος φέρεται να είχε αρκετούς εχθρούς καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση όλων των πιθανών κινήτρων, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Αναζητούν βίντεο και στοιχεία για τη διαδρομή των δραστών

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) αναζητά βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να εντοπιστούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στους δράστες της δολοφονίας.

Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 52χρονος εκτιμάται ότι επιλέχθηκε σκόπιμα. Πρόκειται για απομονωμένη τοποθεσία, δίπλα στο εργοτάξιο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, όπου δεν υπάρχουν κατοικίες ή κάμερες ασφαλείας, ενώ η διέλευση πεζών και οχημάτων είναι περιορισμένη.

Με βάση την επικρατέστερη εκδοχή, οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα και παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος, πιθανότατα κινούμενοι με μοτοσικλέτα. Όταν έφτασαν στο σημείο που είχαν επιλέξει, τον πυροβόλησαν πισώπλατα και στη συνέχεια να εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η εικόνα που αντίκρισε ο άνθρωπος που εντόπισε πρώτος τον 52χρονο οδήγησε αρχικά στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για τροχαίο. Το θύμα βρισκόταν πεσμένο στο οδόστρωμα, δίπλα στη μοτοσικλέτα του, η οποία είχε ανατραπεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από τη σύντροφο του 52χρονου, καθώς και από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του, προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για τις επαφές και τις σχέσεις του.

Κατά την αυτοψία στον τόπο της δολοφονίας εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ κάλυκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σφαίρες που δέχθηκε ο 52χρονος τον έπληξαν στο πίσω μέρος του σώματός του, ενώ το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Διαβάστε επίσης:

Δ’ ΕΣΣΟ 2026: Γιατί διέκοψαν αναβολές οι στρατεύσιμοι – Αυξημένος ο αριθμός για τον Νοέμβριο

Παραμένουν κλειστά τα σχολεία του συγκροτήματος της Γκράβας μέχρι να εντοπιστεί η αιτία της οσμής αερίου – Έλεγχο από το ΤΕΕ ζητά ο Χάρης Δούκας

Απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι: Γυναίκα δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη











