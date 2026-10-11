search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 09:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2026 07:43

Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμούς στο κεφάλι, τα ξημερώματα, στη Γλυφάδα

11.10.2026 07:43
peripoliko-nyxta

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας 50 με 60 ετών, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Γλυφάδα.

Το θύμα, που έφερε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα, εντοπίστηκε δίπλα σε μηχανή γύρω στη 01:00 στη λεωφόρο Καραμανλή και Παναγούλη, στην περιοχή του γκολφ.

Νωρίτερα περίοικος είχε ενημερώσει την αστυνομία για πιθανό τροχαίο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν βρήκαν οκτώ κάλυκες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής.

Διαβάστε επίσης:

Βίσση – Καρβέλας: Ο πόλεμος για τα 400 τραγούδια, το 1,5 εκατ. ευρώ και η συναυλία που άναψε φωτιές – Όλο το χρονικό της άγριας κόντρας

Καιρός: Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Πώς ξεκινά η εβδομάδα και πότε πέφτει η θερμοκρασία

Πάτρα: Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη με λεία ολόκληρο χρηματοκιβώτιο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μεγαλώνει ο τζίρος, δεν αλλάζει το μοντέλο

VISSI_00
ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση, μετά το λεκτικό επεισόδιο με τον «συνταξιούχο» Καρβέλα

erik-mclean1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το λάθος με τους υαλοκαθαριστήρες που χαράζει το παρμπρίζ

Treasures
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η διπλωματία των οστών και στο βάθος τα Σκόπια

Nikos-Dendias
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτός από τους «εντός», ο Δένδιας ψάχνεται και στους «εκτός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KALODIO_NEW_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοτουρκικά: «Η επίβλεψη για το ηλεκτρικό καλώδιο μεταβιβάστηκε στο ελληνικό Λιμενικό», λέει η Χουριέτ

DOUKISSA-NOMIKOU
MEDIA

Δούκισσα Νομικού για τη φυγή της από το Πρωινό: «Πληγώθηκα και θύμωσα πολύ» (Video)

rakintzis
LIFESTYLE

Ρακιντζής για Βίσση: «Είναι κλεισμένη σε μια γυάλα με άπειρα άτομα δίπλα της – Όλος ο κύκλος ετών ζωής πετάχτηκε κλωτσηδόν»

media-mouse-entos
MEDIA

Οι «Ράδιο αρβύλα»,ο Λαζόπουλος και η σάτιρα, η Σκορδά, ο Παπαβασιλείου και το τελευταίο ΔΣ, ο Σάββας από το «Σόι σου» πάει στον «Αστυνομο Ρεξ» και το «Παιδί» που χάρισε βραβείο στην ΕΡΤ

karvelas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Καρβέλα - Πήγαν για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 09:30
ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μεγαλώνει ο τζίρος, δεν αλλάζει το μοντέλο

VISSI_00
ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση, μετά το λεκτικό επεισόδιο με τον «συνταξιούχο» Καρβέλα

erik-mclean1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το λάθος με τους υαλοκαθαριστήρες που χαράζει το παρμπρίζ

1 / 3