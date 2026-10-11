Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμούς στο κεφάλι, τα ξημερώματα, στη Γλυφάδα

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Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας 50 με 60 ετών, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Γλυφάδα.

Το θύμα, που έφερε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα, εντοπίστηκε δίπλα σε μηχανή γύρω στη 01:00 στη λεωφόρο Καραμανλή και Παναγούλη, στην περιοχή του γκολφ.

Νωρίτερα περίοικος είχε ενημερώσει την αστυνομία για πιθανό τροχαίο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν βρήκαν οκτώ κάλυκες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής.

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