search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 02:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2026 00:50

Πάτρα: Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη με λεία ολόκληρο χρηματοκιβώτιο

11.10.2026 00:50
astynomia new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά από διάρρηξη σε μονοκατοικία στην περιοχή του Ακταίου Πατρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα τριών ατόμων εισέβαλε στο σπίτι στις 2:30 το μεσημέρι και κατάφερε να αφαιρέσει ένα χρηματοκιβώτιο. Η ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού κινητοποίησε τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι δράστες επιβιβάστηκαν σε επιβατικό όχημα τύπου Toyota Yaris και διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού με κατεύθυνση προς Αθήνα. Οι αστυνομικοί έστησαν μπλόκα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου προκειμένου να ανακόψουν την πορεία του ύποπτου οχήματος.

Στο ύψος του εθνικού δρόμου μετά το Δρέπανο και συγκεκριμένα στο 183ο χιλιόμετρο, το όχημα των δραστών ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Αντιλαμβανόμενοι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με το αυτοκίνητο, οι τρεις επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν στο σημείο μαζί με το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο.

Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν πεζοί προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να γλιτώσουν τη σύλληψη. Οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης:

Από την Ελευσίνα και την ProPatria στον Κασιδιάρη και τα memes: Ο ναζισμός, η στρατολόγηση νέων και τα σκοτεινά δίκτυα

Αιγάλεω: Εντοπίστηκε εργαστήριο πλαστογράφησης ταξιδιωτικών εγγράφων – Συνελήφθη 61χρονος

Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Καρβέλα – Πήγαν για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη με λεία ολόκληρο χρηματοκιβώτιο

ekloges-vrazilia-lula-bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λούλα κατέθεσε αγωγή σε βάρος της META για φερόμενη παρέμβαση υπέρ του Μπολσονάρου

neonazi propatria (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Από την Ελευσίνα και την ProPatria στον Κασιδιάρη και τα memes: Ο ναζισμός, η στρατολόγηση νέων και τα σκοτεινά δίκτυα

paola (1)
LIFESTYLE

Πρεμιέρα για το The Voice με την Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη: «Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι μαζί σας» (Video)

fotia konstantinoupoli
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης – Απομακρύνθηκαν δεκάδες ασθενείς (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

media-mouse-entos
MEDIA

Οι «Ράδιο αρβύλα»,ο Λαζόπουλος και η σάτιρα, η Σκορδά, ο Παπαβασιλείου και το τελευταίο ΔΣ, ο Σάββας από το «Σόι σου» πάει στον «Αστυνομο Ρεξ» και το «Παιδί» που χάρισε βραβείο στην ΕΡΤ

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

dimografiko
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφική κατάρρευση το πρώτο οκτάμηνο του 2026: Μόλις 43.339 γεννήσεις, αποκαλυπτικοί πίνακες

germanou_visi_karvelas
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο» (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.10.2026 01:35
astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη με λεία ολόκληρο χρηματοκιβώτιο

ekloges-vrazilia-lula-bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λούλα κατέθεσε αγωγή σε βάρος της META για φερόμενη παρέμβαση υπέρ του Μπολσονάρου

neonazi propatria (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Από την Ελευσίνα και την ProPatria στον Κασιδιάρη και τα memes: Ο ναζισμός, η στρατολόγηση νέων και τα σκοτεινά δίκτυα

1 / 3