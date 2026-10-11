Πάτρα: Κινηματογραφική καταδίωξη μετά από διάρρηξη με λεία ολόκληρο χρηματοκιβώτιο

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Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά από διάρρηξη σε μονοκατοικία στην περιοχή του Ακταίου Πατρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα τριών ατόμων εισέβαλε στο σπίτι στις 2:30 το μεσημέρι και κατάφερε να αφαιρέσει ένα χρηματοκιβώτιο. Η ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού κινητοποίησε τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι δράστες επιβιβάστηκαν σε επιβατικό όχημα τύπου Toyota Yaris και διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού με κατεύθυνση προς Αθήνα. Οι αστυνομικοί έστησαν μπλόκα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου προκειμένου να ανακόψουν την πορεία του ύποπτου οχήματος.

Στο ύψος του εθνικού δρόμου μετά το Δρέπανο και συγκεκριμένα στο 183ο χιλιόμετρο, το όχημα των δραστών ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Αντιλαμβανόμενοι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με το αυτοκίνητο, οι τρεις επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν στο σημείο μαζί με το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο.

Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν πεζοί προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να γλιτώσουν τη σύλληψη. Οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται.

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