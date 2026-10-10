Από την Ελευσίνα και την ProPatria στον Κασιδιάρη και τα memes: Ο ναζισμός, η στρατολόγηση νέων και τα σκοτεινά δίκτυα

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Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη επαναφέρει στο προσκήνιο την κληρονομιά της Χρυσής Αυγής και τα ερωτήματα για τη σημερινή δράση ακροδεξιών ομάδων. Από την ProPatria και τις παρα-αθλητικές δραστηριότητες μέχρι τα κανάλια σχολιασμού στο YouTube και τους λογαριασμούς memes, η προσέγγιση όλο και νεότερων ανθρώπων στον οργανωμένο φασισμό αποτελεί ένα ζήτημα που επανέρχεται με φόρα στον δημόσιο λόγο.

Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής το 2020 δεν εξαφάνισε ξαφνικά την ακροδεξιά από την Ελλάδα. Η υπόθεση της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης, η δραστηριότητα εθνικιστικών συλλογικοτήτων σε σχολεία, προάστια και κέντρα πόλεων, όπως η δολοφονική επίθεση μελών της ProPatria στην Ελευσίνα, τα σχολεία στην Σταυρούπολη και τον Εύοσμο πριν κάποια χρόνια, ακόμα και οι καταλήψεις στο όνομα του Κασιδιάρη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας πρόσφατα, αναδεικνύουν τις διασυνδέσεις με διάφορα περιβάλλοντα και τα όρια ανάμεσα στην πολιτική βία και την κοινή εγκληματικότητα.

Η δημόσια παρουσία προσώπων που συνδέονται με τον χώρο της Χρυσής Αυγής, επαναφέρει το ερώτημα για το πώς επιχειρούν να ανασυγκροτηθούν ακροδεξιοί πυρήνες και να προσελκύσουν νεότερες ηλικίες. Παράλληλα, υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις Αρχές δείχνουν ότι η δράση εθνικιστικών ομάδων μπορεί να μην περιορίζεται μόνο στην πολιτική βία και προπαγάνδα αλλά και να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα συμμοριών.

Από τα τάγματα της Χρυσής Αυγής σε πιο «πλάγια» δίκτυα

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη επαναφέρει το ερώτημα για το ενδεχόμενο πολιτικής επανεμφάνισης, αλλά και για τις σχέσεις ανάμεσα σε παλαιότερα στελέχη και νεότερες εθνικιστικές συλλογικότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ProPatria και άλλες ομάδες που συνδυάζουν τον εθνικισμό με την αθλητική δραστηριότητα αποτελούν στοιχεία που «ανάβουν κόκκινα λαμπάκια». Οι ομάδες γυμναστικής, των μαχητικών αθλημάτων και οι λέσχες φιλάθλων ποδοσφαίρου μπορούν να δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των πιο οικονομικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένων.

Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στους ανήλικους και το ναρκεμπόριο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διάλογος γύρω από την προσέγγιση εφήβων ηλικίας από 14 έως 17 ετών μέσα από αθλητικά περιβάλλοντα και προσωπικές γνωριμίες. Σύμφωνα με αναφορές στα social media, η δραστηριότητα αυτή φέρεται να μην περιορίζεται στις περιοχές γύρω από μεγάλα γήπεδα, αλλά να επεκτείνεται και σε προάστια της Αττικής, όπως η Ελευσίνα, η Παλλήνη, η Παιανία/Κάντζα και η Αγία Παρασκευή.

Παράλληλα, η υπόθεση της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης, που απασχόλησε τις Αρχές το 2025, ανέδειξε ξεκάθαρα το ζήτημα της συμμετοχής ανηλίκων σε οργανωμένες ακροδεξιές ομάδες. Στην υπόθεση της Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης, αλλά και της αιματηρής επίθεσης κατά 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα, δημοσιεύματα αναφέρθηκαν και σε κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για οργανωμένες ομάδες, η στρατολόγηση ανηλίκων εξασφαλίζει νέα μέλη που συμμετέχουν σε επιθέσεις, εκφοβισμό ή άλλες παράνομες ενέργειες. Η συμμετοχή παρουσιάζεται συχνά ως απόδειξη «μαγκιάς», δύναμης και αφοσίωσης, ενώ η ιδεολογία λειτουργεί ως στοιχείο συσπείρωσης και νομιμοποίησης της βίας.

Η πρακτική αυτή επιτρέπει στους οργανωτές να παραμένουν σε απόσταση από την άμεση εκτέλεση των παράνομων ενεργειών, μεταφέροντας το ρίσκο σε νεότερα μέλη ακόμα και μέλη τα οποία δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια.

YouTube και memes: Η ακροδεξιά στους αλγόριθμους μας

Η προσπάθεια προσέγγισης νεότερων ηλικιών δεν περιορίζεται στη φυσική παρουσία. Κανάλια πολιτικού σχολιασμού στο YouTube και λογαριασμοί memes σε Instagram και TikTok αποτελούν ένα ακόμη πεδίο εύφορο έδαφος προπαγάνδισης εθνικιστικών/φασιστικών ιδεών.

Το χιούμορ, η ειρωνεία και τα σύντομα βίντεο μπορούν να μεταφέρουν ρατσιστικά στερεότυπα, εθνικιστικά μηνύματα ή θεωρίες συνωμοσίας, παρουσιάζοντάς τα ως απλή διαδικτυακή ψυχαγωγία.

Η προσέγγιση νέων δεν περιορίζεται σε πολιτικές συγκεντρώσεις. Αθλητικοί χώροι, παρέες, ομάδες στα social media και τοπικά στέκια μπορούν να αποτελέσουν σημεία επαφής, ιδιαίτερα για εφήβους που αναζητούν αποδοχή, ταυτότητα και την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ομάδα.

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