Ελευσίνα: Το προφίλ της νεοναζιστικής οργάνωσης που βρίσκεται πίσω από την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο

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Σύμφωνα με καταγγελίες οι δύο πρωταγωνιστές στην απόπειρα δολοφονίας του 32χρονου στην Ελευσίνα ήταν μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Propatria. Πρόκειται για μία οργάνωση που δεν έπεσε από τον ουρανό.

Τα μέλη της, που συμμετείχαν κατά το παρελθόν στα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, είχαν βρεθεί ξανά στο επίκεντρο μετά τον ξυλοδαρμό μελών αντιρατσιστικών οργανώσεων στο νέο ηράκλειο το 2021. Αντίστοιχα και το 2023, είχαν υπάρξει καταγγελίες ότι μέλη της Propatria είχαν συμμετάσχει σε επεισόδια στο μετρό, κρατώντας μαχαίρια.

Η Propatria εμφανίζεται δημόσια με τον μανδύα της αθλητικής οργάνωσης μαχητικών σπορ με αναφορά στον εθνικιστικό χώρο. Μετά τα γεγονότα του 2021 και την καταδίκη μελών της, η επίσημη ιστοσελίδα της σταμάτησε να κάνει δημοσιεύσεις. Ωστόσο, φαίνεται πως η οργάνωση συνεχίζει να δρα κανονικά αξιοποιώντας διαδικτυακό χώρο που επιτρέπει την κρυπτογράφηση μηνυμάτων.

Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες πραγματοποίησε την 8η κατά σειρά κατασκήνωση, όπως την χαρακτηρίζει, με τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι η ενδυνάμωση του σώματος και του μυαλού.

Οι κατασκηνώσεις και οι διασυνδέσεις με εθνικιστικές οργανώσεις

Μπορεί να εμφανίζονται ως αθλητικός σύλλογος, αριθμώντας σε διαδικτυακό ιστότοπο περισσότερα από 2000 μέλη, ωστόσο φέρεται πως συνδέεται άμεσα με την Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας, γνωστή νεοναζιστική οργάνωση, που δημιουργήθηκε μετά την φυλάκιση των στελεχών της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Η συγκεκριμένη οργάνωση φέρεται να είναι τμήμα ενός υπόγειου εθνικιστικού δικτύου, που δρα στο παρασκήνιο και θυμίζει τις πιο σκοτεινές εποχές της προηγούμενης δεκαετίας.

Μάλιστα, αντίστοιχες οργανώσεις εμφανίζονται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με πιο χαρακτηριστική αυτή της Θεσσαλονίκης, της οποίας 13 μέλη καταδικάστηκαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία.

-Το 2018 τα μέλη της Propatria είχαν σηκώσει στο ΟΑΚΑ πανό με το σήμα του μαύρου ήλιου, ένα από τα πιο σκοτεινά σύμβολα του ναζισμού.

-Tον Ιούνιο του 2021, μέλη της ίδιας οργάνωσης είχαν επιτεθεί σε φοιτήτρια μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας.

Τον Φεβρουάριο μέλη της οργάνωσης συμμετείχαν στη Ρώμη σε εκδήλωση εθνικιστών.

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