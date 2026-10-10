Νέα Ιωνία: Σύλληψη 24χρονου και 29χρονου για κλοπές έργων τέχνης αξίας άνω των 200.000 ευρώ από εργαστήρι γλυπτικής

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Δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, συνελήφθησαν για διακεκριμένες κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής βιομηχανικού συγκροτήματος του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Οκτωβρίου, από αστυνομικούς περιπολικού της ‘Αμεσης Δράσης, την ώρα που αφαιρούσαν έργα τέχνης από το εργαστήριο. Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών, ενώ δύο κατηγορούμενοι κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες φέρονται ότι προέβαιναν σε κατ’ εξακολούθηση διακεκριμένες κλοπές έργων τέχνης με την εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων να υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των 200.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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