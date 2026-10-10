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10.10.2026 16:30

Αιγάλεω: Μεγάλες καταστροφές στις δύο βιοτεχνίες που έπιασαν φωτιά – Κατέρρευσαν τμήματα οροφής

10.10.2026 16:30
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Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10) σε δύο βιοτεχνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ελαιώνα, στο Αιγάλεω καθώς, τμήματα από τις στέγες των εγκαταστάσεων έχουν καταρρεύσει, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για την πλήρη κατάσβεση.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο εξαιτίας της δυσκολίας προσπέλασης και των περιορισμών που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των πυροσβεστικών μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμει παράλληλα ο Δήμος Αιγάλεω διαθέτοντας υδροφόρες.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο αλλά και οι εκτεταμένες φθορές και ζημιές των κτιρίων οδήγησαν τις αρχές στην απόφαση για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε ακτίνα 400 μέτρων από το σημείο της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, δυνάμεις της οποίας επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, λόγω των υλικών, η φωτιά που ξέσπασε γύρω στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10) πήρε σύντομα διαστάσεις, ενώ η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό καπνό.

Λόγω της φωτιάς η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Ελαιώνα (δήμος Αιγάλεω).

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

«Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή είχα πέσει και να ξαπλώσω γιατί έπιανα και δουλειά από το πρωί και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί» δήλωσε κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος που βρισκόταν μπροστά από τη βιοτεχνία.

Όπως είπε «είναι εργοστάσιο υφασμάτων αλλά έχουν μέσα και υγραέρια απ’ ό,τι κατάλαβα και μπουκάλες που σκάγανε αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες. Πρώτη φορά είναι (που συμβαίνει κάτι τέτοιο), έχουν και ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα, δεν ξέρουμε, είμαστε κι εμείς σε ένα σοκ».

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