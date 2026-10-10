ΑΓΕΤ Βόλου: Δυναμική κινητοποίηση κατά της καύσης σκουπιδιών – Στο ΣτΕ η Περιφέρεια Θεσσαλίας

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Σε δικαστικό και κοινωνικό επίπεδο κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ στον Βόλο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της τσιμεντοβιομηχανίας, την ώρα που πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σε κινητοποίηση με αφετηρία το Νοσοκομείο Βόλου.

Στο ΣτΕ η Περιφέρεια με νομικό εκπρόσωπο τον Γιώργο Μπάλια

Η προσφυγή κατά της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αποτελεί πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, όπως γνωστοποίησε επίσημα η Περιφέρεια. Η αίτηση ακύρωσης έχει προγραμματιστεί να κατατεθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, με νομικό εκπρόσωπο τον Γιώργο Μπάλια, καθηγητή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και ειδικό στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο. Η Περιφέρεια αμφισβητεί τη νομιμότητα της νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έχοντας ήδη διατυπώσει σοβαρές ενστάσεις για την επάρκεια των περιβαλλοντικών μελετών και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τι προβλέπει η νέα άδεια και γιατί προκαλεί αντιδράσεις

Η νέα ΑΕΠΟ, που εκδόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 4 Ιουνίου 2026, βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων λόγω των όρων που αφορούν την καύση εναλλακτικών καυσίμων, τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων και τις εκπομπές αέριων ρύπων. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς έως 25.000 τόνων RDF/SRF μηνιαίως μέσω των λιμενικών εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ. Ιδιαίτερες αντιδράσεις προκαλεί επίσης η αύξηση του ορίου εκπομπών ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) από 10 σε 20 mg/Nm³, καθώς και η πρόβλεψη δυνατότητας υπερβάσεων έως 60 ώρες ετησίως ανά ρύπο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι συλλογικότητες υποστηρίζουν ότι οι νέες ρυθμίσεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την περιβαλλοντική προστασία, ενώ επικαλούνται και προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ του 2023 σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε παλαιότερη παρέμβασή της, είχε επισημάνει ελλείψεις στην εκτίμηση των αέριων εκπομπών, απουσία επαρκούς αξιολόγησης των σωρευτικών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και ζητήματα νομιμότητας στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Κινητοποίηση από το Νοσοκομείο Βόλου – Παρούσα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μέσα σε αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Νοσοκομείο Βόλου, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην καύση απορριμμάτων και στη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΑΓΕΤ. Στην κινητοποίηση έδωσε το «παρών» και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις πολιτών και περιβαλλοντικών συλλογικοτήτων. Η συγκέντρωση αποτέλεσε την αφετηρία της προγραμματισμένης πορείας προς το εργοστάσιο, όπου οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου, καθώς και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις.

Γιάννης Αναστασίου: «Η προστασία των πολιτών πάνω από όλα»

Ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Αναστασίου επιβεβαίωσε από τη συγκέντρωση ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προσφύγει την ερχόμενη Τετάρτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προστασία των πολιτών αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής, συνδέοντας τη δικαστική πρωτοβουλία με την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Νίκος Παπαπέτρος: «Στηρίζουμε τους πολίτες σε έναν κοινό αγώνα»

Την αντίθεσή του στην καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ επανέλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, Νίκος Παπαπέτρος. «Είμαστε ξεκάθαρα κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ και καλούμε την Πολιτεία και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να δώσουν ένα τέλος με τη λήψη μέτρων για την προστασία των πολιτών. Στηρίζουμε τους πολίτες σε έναν κοινό αγώνα», δήλωσε.

Στέλιος Λημνιός: «Να ακουστεί το μήνυμά μας μέχρι το ΣτΕ»

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας, Στέλιος Λημνιός, συνέδεσε τη σημερινή κινητοποίηση με τη δικαστική προσπάθεια αμφισβήτησης της νέας άδειας. «Με τη σημερινή πορεία προς την ΑΓΕΤ, στέλνουμε ένα μήνυμα για να ακουστούμε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου προσφεύγουμε κατά της καύσης σκουπιδιών», ανέφερε.

Η 14η Οκτωβρίου αποτελεί πλέον τον επόμενο σημαντικό σταθμό της υπόθεσης. Η προσφυγή της Περιφέρειας αναμένεται να μεταφέρει στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο τις αντιρρήσεις για τη νέα ΑΕΠΟ, ενώ οι περιβαλλοντικές συλλογικότητες δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους για τη λειτουργία της τσιμεντοβιομηχανίας.

Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας: Ζητά ανάκληση της άδειας και επιδημιολογική μελέτη

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στην καύση απορριμματογενών καυσίμων RDF/SRF από την ΑΓΕΤ εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, προειδοποιώντας για τους πιθανούς κινδύνους στη δημόσια υγεία από την έκθεση σε επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Οι γιατροί ζητούν την άμεση ανάκληση ή αναστολή της σχετικής αδειοδότησης, ανεξάρτητες και συνεχείς μετρήσεις της ποιότητας του αέρα με δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και συστηματική καταγραφή της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από σοβαρές ασθένειες. Παράλληλα, ζητούν τη διενέργεια ολοκληρωμένης επιδημιολογικής μελέτης, ώστε να διερευνηθούν επιστημονικά οι πιθανές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία των κατοίκων, ενώ θέτουν και το ζήτημα της μετεγκατάστασης της βιομηχανίας εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Σύλλογος ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Χρέος μας να συνδράμουμε στον αγώνα των πολιτών»

Τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις κατά της καύσης απορριμμάτων από τη Lafarge-ΑΓΕΤ εκφράζει ο Σύλλογος Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη τοποθετηθεί επίσημα κατά της συγκεκριμένης δραστηριότητας με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και σχετικά ψηφίσματα. Με ανακοίνωσή του, κάλεσε τα μέλη του και την ακαδημαϊκή κοινότητα να συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με προσυγκέντρωση στις 11:00 στο Νοσοκομείο Βόλου και συμβολικό αποκλεισμό του εργοστασίου. «Είναι χρέος μας να συνδράμουμε με τις επιστημονικές μας γνώσεις και την εκπαιδευτική μας ιδιότητα στην προσπάθεια για ένα καλύτερο περιβάλλον και ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας», επισημαίνει χαρακτηριστικά το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.

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