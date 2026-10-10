Ελευσίνα: Προκαλεί ο 22χρονος νεοναζί – Yπέβαλε μήνυση σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα που μαχαίρωσαν

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Μήνυση σε βάρος του ανθρώπου που μαχαίρωσαν κατέθεσε ο 22χρονος νεοναζί, που παραδόθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Ελευσίνας, το βράδυ της Παρασκευής με τον δικηγόρο του.

Ο συλληφθείς, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την επίθεση με μαχαίρι, συνεχίζει να προκαλεί υποστηρίζοντας πως μαχαίρωσε τον 32χρονο αντιφασίστα δύο φορές επειδή και εκείνος και ο 18χρονος, που εξακολουθεί να αναζητείται, βρίσκονταν σε «άμυνα».

Και ο 18χρονος και ο 22χρονος φέρονται να συνδέονται με τη νεοναζιστική οργάνωση «Propatria». Υπενθυμίζεται πως μετά από έρευνα στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία σιδερογροθιά, σουγιάδες, ένας πυρσός, αυτοκόλλητα και μπλούζες της ακροδεξιάς οργάνωσης «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία».

«Σφάξ’ τον»

Ο 32χρονος, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο», μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News, επισήμανε ότι οι δράστες του συστήθηκαν ως φασίστες. «Ξεκίνησαν να μου λένε ότι είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια. Δεν θεωρούσα ότι έχουν έρθει για δολοφονική επίθεση, αλλά για να φωνάξουν και να φανούν».

Ο ένας του επιτέθηκε, αλλά ο 32χρονος κατάφερε να αμυνθεί, τότε ο φασίστας άρχισε να φωνάζει στον φίλο του «”σφάξ’ τον”, ούρλιαζε “δώσε τον”».

«Δεν είχα καν στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ότι θα προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Θεωρούσα ότι θα κάνουν βλαχομαγκιές. Αλλά είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια. Εγώ δεν το είχα υποψιαστεί ότι 16:10 θα έρχονταν να με σκοτώσουν κάτω από το σπίτι μου», πρόσθεσε.

Το θύμα είπε ότι τους ρώτησε γιατί επιτέθηκαν σε εκείνον. «Τον ρώτησα “γιατί εμένα;”. Μου είπε: “Εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Αν ξέραμε κάποιον άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον”».

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