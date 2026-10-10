Αιγάλεω: Περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε, συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης – Προληπτική εκκένωση

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε βαφείο ρούχων στο Αιγάλεω και επεκτάθηκε σε εταιρεία εμπορίας ρούχων. Η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι τέθηκε υπό έλεγχο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται εδώ και αρκετές ώρες. Τα εύφλεκτα υλικά και η δυσκολία πρόσβασης στον χώρο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δύο επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ στη μία είναι πολύ μεγάλες. Η περιοχή είχε εκκενωθεί και οι δημοσιογράφοι παρέμεναν σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το σημείο. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κλήθηκαν να πλησιάσουν στον χώρο, πιθανώς για να δώσουν στοιχεία στους ερευνητές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο καπνός είχε επιβαρύνει την ατμόσφαιρα στον Πειραιά και στις γύρω περιοχές, ενώ, καθώς η φωτιά περιορίζεται, η εικόνα βελτιώνεται σταδιακά. Η πλήρης κατάσβεση, πάντως, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

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