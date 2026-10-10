Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο αντιφασίστα – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των νεοναζί

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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του οδηγούνταν στο Αυτόφωρο, εμφανίστηκε ο 18χρονος νεοναζί που μαχαίρωσε, την Πέμπτη, τον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα.

Ο 18χρονος, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές, εμφανίστηκε μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο 22χρονος σε βάρος του τραυματία επικαλούμενος πως βρισκόταν σε «άμυνα».

Την ίδια ώρα βίντεο του Mega, που «βλέπει» το φως της δημοσιότητας, καταγράφει όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, τη συμπλοκή, αλλά και τη διαφυγή των δραστών, καταρρίπτοντας το αφήγημα του 22χρονου.

Είναι λίγο μετά τις 16:00, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με το βίντεο του Mega, ο 32χρονος, φορώντας λευκή μπλούζα, έχει βγάλει βόλτα τα δύο σκυλιά του και κατευθύνεται προς το σπίτι του. Η κίνηση στον δρόμο διεξάγεται κανονικά, με αυτοκίνητα και πεζούς να περνούν από το σημείο.

Κάποια στιγμή, ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταματά στην απέναντι πλευρά του δρόμου, ενώ ακριβώς πίσω του ακολουθεί μια μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες. Ο ένας φορά λευκό κράνος, ενώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δεύτερου δεν διακρίνονται καθαρά.

Το αυτοκίνητο απομακρύνεται και οι δύο νεοναζί κατεβαίνουν από τη μοτοσικλέτα. Ο οδηγός ανοίγει τη μπαγκαζιέρα και βγάζει κάτι από μέσα.

Έξι λεπτά αργότερα, ένας περαστικός διασχίζει το σημείο, ενώ λίγο αργότερα ο 32χρονος εμφανίζεται να συνομιλεί με τους δύο άνδρες.

Στις 16:07, ο 32χρονος προσπαθεί να συνεχίσει την πορεία του, ωστόσο οι δύο άνδρες τον ακολουθούν, ζητώντας του τον λόγο. Ο ένας, που φορά το λευκό κράνος, στέκεται μπροστά του και του κλείνει τον δρόμο.

Ο 32χρονος εξακολουθεί να περπατά, με τους δύο άνδρες να κινούνται δίπλα του. Ο άνδρας με το κράνος τού φράζει για δεύτερη φορά τον δρόμο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο ένας από τους δύο τον σπρώχνει.

Παρά την ένταση, ο 32χρονος συνεχίζει να κατευθύνεται προς τον κεντρικό δρόμο, με τους δύο άνδρες να τον ακολουθούν και να τον εμποδίζουν επανειλημμένα να απομακρυνθεί.

«Φασίστας είμαι» – «Σφάξ’τον»

Στις 16:09 η αντιπαράθεση κλιμακώνεται. Ακούγονται φωνές και ένας από τους δύο άνδρες ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Φασίστας είμαι».

Τρία λεπτά αργότερα, στις 16:12, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Οι τρεις άνδρες έρχονται στα χέρια, με τον 32χρονο να συμπλέκεται με τον έναν από τους δύο επιτιθέμενους, ο οποίος φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Στο βίντεο ακούγεται ένας από τους δράστες να φωνάζει, βρίζοντας: «Σφάξ’ τον».

Η συμπλοκή εκτυλίσσεται κοντά σε δύο κάδους απορριμμάτων, στο σημείο όπου ο 32χρονος δέχεται την επίθεση με μαχαίρι.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας, εμφανώς τραυματισμένος, καταφέρνει να σηκωθεί και να απομακρυνθεί από το σημείο. Κρατά το πόδι του και περπατά κουτσαίνοντας, ενώ οι δύο επιτιθέμενοι εξακολουθούν να τον βρίζουν.

Στη συνέχεια, οι δράστες κατευθύνονται τρέχοντας προς τη μοτοσικλέτα τους, συνεχίζοντας να βρίζουν το θύμα. Ανεβαίνουν στο δίκυκλο και απομακρύνονται από την περιοχή.

Στο νοσοκομείο για 3η μέρα το θύμα

Το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται για τρίτη μέρα στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Και ο 18χρονος και ο 22χρονος φέρονται να συνδέονται με τη νεοναζιστική οργάνωση «Propatria».

Υπενθυμίζεται πως μετά από έρευνα στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία σιδερογροθιά, σουγιάδες, ένας πυρσός, αυτοκόλλητα και μπλούζες της ακροδεξιάς οργάνωσης «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία».

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