Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 18χρονη που έπεσε από τον 4ο όροφο ενώ απλώνε ρούχα

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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη αλλοδαπή, έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στους Αμπελόκηπους στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4.00 το απόγευμα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 18χρονη κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα. Η τραυματίας παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του ΑΧΕΠΑ, ενώ η μεταφορά της προς το νοσοκομείο έγινε συνοδεία αστυνομικών.

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