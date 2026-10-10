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10.10.2026 17:37

Συνελήφθη 15χρονος για πορνογραφία ανηλίκων αφού ανάρτησε τροποποιημένη φωτογραφίας 14χρονης

10.10.2026 17:37
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Στη σύλληψη ενός 15χρονου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί στην Πεύκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας εντοπίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε αντλήσει από τον λογαριασμό 14χρονης στο Tik Tok φωτογραφία της και προχώρησε σε επεξεργασία και τροποποίησή της, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο. Το υλικό, στη συνέχεια, το ανήρτησε σε κλειστή ομάδα στο Instagram.

Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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