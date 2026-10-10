Σίφνος: Νεκρό δελφίνι μπλεγμένο σε δίχτυα ξεβράστηκε σε παραλία

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Αντιμέτωποι με ένα θλιβερό θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες στην παραλία των Καμάρων στην Σίφνο, όταν εντοπίστηκε νεκρό δελφίνι, το οποίο ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα.

Το θαλάσσιο θηλαστικό ξεβράστηκε στην ακτή και ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο και ο Δήμος. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο οργανώθηκε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή και την υγειονομικά ορθή απομάκρυνση του νεκρού δελφινιού από την παραλία, σύμφωνα με το cyclades.24.gr.

Η εικόνα του δελφινιού μπλεγμένου στα δίχτυα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τα αλιευτικά εργαλεία στα θαλάσσια θηλαστικά. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

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