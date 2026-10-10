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10.10.2026 18:31

Μαχαίρωμα 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον 22χρονο και 18χρονο νεοναζί

10.10.2026 18:31
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Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης κατά του 22χρονου και του 18χρονου συνεργού του για την δολοφονική επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Συγκεκριμένα, στον 22χρονο και τον 18χρονο που με βάση πληροφορίες είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Propatria, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον τακτικού ανακριτή, από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.

Υπενθυμίζεται πως ο 18χρονος παραδόθηκε παρουσία δικηγόρου το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) ενώ ο 22χρονος είχε παραδοθεί το βράδυ της Παρασκευής (9/10).

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