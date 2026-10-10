Ζεφύρι: Σύλληψη 29χρονου για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών οφέλους 150.000 ευρώ (Video)

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Στα χέρια αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ έπεσε 29χρονος στο Ζεφύρι, ο οποίος κατηγορείται για αγορά, κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ηρωίνης και κοκαΐνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, νωρίς το πρωί στην περιοχή του Ζεφυρίου στο σπίτι όπου διέμενε, ο 29χρονος κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση:

-21 νάιλον, συσκευασίες, περιέχουσες 7.538 κιλά ηρωίνης,

-11 νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες 186 γραμμάρια κοκαΐνης, νάιλον σακούλα, που περιείχε γκρι βραχώδη τεμάχια άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης, βάρους 6.600 γραμμαρίων,

-2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-2 κάμερες ασφαλείας, συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση των κατασχεθεισών ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

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