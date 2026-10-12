Απαγόρευση social media σε παιδιά: Πώς θα γίνει η ηλικιακή ταυτοποίηση, οι πιθανοί κίνδυνοι

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Αύριο Τρίτη (13/10) θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media από παιδιά μικρότερα των 15 ετών.

Ο Μηχανικός Η/Υ – υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ Παναγιώτης Καρυδόπουλος εκτίμησε ότι θα πρέπει να γίνεται η ηλικιακή ταυτοποίηση από κάποια άλλη πλατφόρμα, όπως το Gov Wallet.

«Θα πρέπει ο χρήστης να έχει πιστοποιηθεί πρώτα από μια άλλη εφαρμογή όπως το Gov Wallet και εφόσον πιστοποιηθεί, θα πρέπει το εργαλείο αυτό να δώσει ένα συγκεκριμένο token, μια συγκεκριμένη έγκριση στην πλατφόρμα που να λέει ότι αυτός ο χρήστης είναι νόμιμος, μπορεί να γίνει χρήστης της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ναι μεν παίρνει την έγκριση από το εργαλείο, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι η πλατφόρμα γνωρίζει ποιος είναι ο χρήστης που την χρησιμοποιεί», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ3.

Ο Καρυδόπουλος τόνισε ότι τα παιδιά μπορούν να παρακάμψουν τον έλεγχο με VPN ή να μετακινηθούν αλλού «είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί αυτό και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πως θα αντιμετωπιστεί, είναι ζήτημα διερεύνησης. Δεν πάμε να χτίσουμε έναν τοίχο, πάμε να φτιάξουμε ένα όριο που όλοι θα γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα κινείσαι σε κάτι παράνομο».

Τέλος, αναφερόμενος στα αποτελέσματα του μέτρου που εφαρμόζονται εδώ και περίπου ένα χρόνο στην Αυστραλία, σημείωσε ότι «οι μειώσεις στη χρήση ήταν ελάχιστες, χωρίς ωστόσο να γνωρίζω τα αποτελέσματα στην υγεία των παιδιών».

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