Ρέθυμνο: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε γυναίκα στο Σφακάκι – Άφησε την τελευταία της πνοή στο οδόστρωμα

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε για μια γυναίκα, ηλικίας 50 έως 60 ετών, η προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο στο Σφακάκι Ρεθύμνου, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, η άτυχη γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, σε σημείο όπου ο δρόμος σχηματίζει μεγάλη ευθεία, λίγο πριν από την είσοδο στην πόλη του Ρεθύμνου, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα στον δρόμο.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, όμως για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση.

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