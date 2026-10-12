Με το βλέμμα στη Γαλλία, φουντώνει ο εκπαιδευτικός αναβρασμός και στην Ελλάδα

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Από τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία μέχρι τις διαδηλώσεις που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, η δυσαρέσκεια στον χώρο της εκπαίδευσης εντείνεται, με τις ελλείψεις στα σχολεία, τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την άνιση πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στη Γαλλία, οι μαθητές ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ενώ η κρίση συνοδεύεται από σοβαρούς τραυματισμούς, καταγγελίες για αστυνομική βία και ζημιές σε σχολικές μονάδες. Στην Ελλάδα, την ίδια ημέρα, οι φοιτητές δίνουν ραντεβού στις 18:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα, διεκδικώντας ουσιαστική στήριξη για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη, ενώ στις 21 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί απεργιακή κινητοποίηση εκπαιδευτικών. Οι εξελίξεις στις δύο χώρες φέρνουν στο προσκήνιο το κατά πόσο η δημόσια εκπαίδευση μπορεί να εξασφαλίσει ουσιαστικά ίσες ευκαιρίες, όταν οι σχολικές υποδομές και οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν και το κόστος της φοιτητικής ζωής επιβαρύνει ολοένα περισσότερο τους νέους και τις οικογένειές τους.

Στη Γαλλία, το μαθητικό κίνημα βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με αιτήματα για περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα, ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων και βελτίωση των συνθηκών φοίτησης. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι διαδηλώσεις συγκέντρωσαν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, από 256.000 έως 450.000 άτομα, ενώ την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου το υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε τους συμμετέχοντες σε 71.500 και η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT) σε περισσότερους από 130.000.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Le Monde στις 12 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 210 μαθητές και 88 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της κινητοποίησης. Τουλάχιστον 24 λύκεια έχουν υποστεί πυρκαγιές ή εκτεταμένους βανδαλισμούς, ενώ εκατοντάδες άλλα έχουν καταγράψει ζημιές. Η αστυνομική βία έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό μέτωπο αντιπαράθεσης, με σοβαρούς τραυματισμούς ανηλίκων και έρευνες για περιστατικά κατά τη διάρκεια επεμβάσεων των δυνάμεων ασφαλείας.

🔴🔥 ALERTE INFO | De nombreux feux sont de nouveau allumés devant les lycées de France. pic.twitter.com/1BnNMaTLed — French Report (@french_report78) October 12, 2026

Η νέα κινητοποίηση της Τρίτης αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τη δυναμική του κινήματος, καθώς μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, συνδικάτα της εκπαίδευσης και εργαζόμενοι άλλων κλάδων καλούν σε συμμετοχή. Οι διεκδικήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, την ενίσχυση των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών και μεγαλύτερη διαφάνεια στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια Parcoursup.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την τοποθέτηση 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε 114 λύκεια που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ενώ ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει δεσμευτεί να εξετάσει αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2027. Οι οργανώσεις χαρακτηρίζουν τις εξαγγελίες ανεπαρκείς και ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση, ενώ η προγραμματισμένη απεργία συνδέεται και με τις περικοπές θέσεων εργασίας, τις μισθολογικές διεκδικήσεις και τις συνθήκες εργασίας στον δημόσιο τομέα.

NEW: 🇫🇷 Protests in Paris continue to escalate



Fights between students and the Police pic.twitter.com/QBHofQBsqB October 8, 2026

Στην Ελλάδα, η ακρίβεια και το στεγαστικό πρόβλημα φέρνουν τους φοιτητές στους δρόμους. Τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ενέργειας, τα τρόφιμα, οι μετακινήσεις και τα έξοδα των σπουδών επιβαρύνουν ιδιαίτερα όσους αναγκάζονται να ζήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Σύμφωνα με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, οι οικονομικές δυσκολίες οδηγούν ορισμένους επιτυχόντες σε αδυναμία εγγραφής στις σχολές τους, ενώ άλλοι περιορίζουν την παρουσία τους στα πανεπιστήμια ή εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονται η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, η διεύρυνση των δικαιούχων, η δημιουργία και ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, η δωρεάν σίτιση και μετακίνηση και η αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 18:00, οι φοιτητές προγραμματίζουν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα, ενώ το κάλεσμα των Φοιτητικών Συλλόγων περιλαμβάνει συναυλίες και κατασκήνωση στην πλατεία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης πλαφόν στα ενοίκια, δωρεάν στέγαση για πρωτοετείς που αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά, έκτακτη χρηματοδότηση των ΑΕΙ για λειτουργικές ανάγκες και θέρμανση, μέτρα για τη μείωση του κόστους ενέργειας και των βασικών αγαθών, καθώς και δωρεάν πρόσβαση στο Internet. Οι φοιτητές συνδέουν τις διεκδικήσεις τους με την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και εκφράζουν αντιδράσεις για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη μείωση της χρηματοδότησης των δημόσιων ιδρυμάτων.

Το δεύτερο μέτωπο στην Ελλάδα αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει απεργιακή κινητοποίηση για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Έτσι, οι εξελίξεις στη Γαλλία και οι κινητοποιήσεις που δρομολογούνται στην Ελλάδα αναδεικνύουν διαφορετικές όψεις της πίεσης που δέχεται η δημόσια εκπαίδευση: από τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις σχολικές υποδομές έως το κόστος σπουδών και στέγασης. Το κοινό ερώτημα αφορά την ισότητα στην εκπαίδευση στην πράξη και τη δυνατότητα μαθητών και φοιτητών να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε αξιοπρεπείς συνθήκες, χωρίς οι οικονομικές δυσκολίες να μετατρέπονται σε εμπόδιο για το μέλλον τους.

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