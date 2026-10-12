Μήνυμα Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: «Στα Στενά του Ορμούζ η αιτία για την τιμή του ντίζελ» – Τι είπε για το αίτημα Τραμπ για εκλογές στην Ουκρανία

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News τη Δευτέρα ότι η Ρωσία συνέχισε να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας παρά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την άμεση ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, κατηγορώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι απορρίπτει τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και ζητά μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα.

«Είμαστε έτοιμοι σήμερα για ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος, επειδή ακόμη και μετά τα χθεσινά μηνύματα του προέδρου σχετικά με την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, ο Πούτιν επιτέθηκε στις υποδομές φυσικού αερίου μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

❗️“Everyone understands that diesel fuel prices do not depend on our strikes on facilities related to diesel fuel in Russia. Everyone understands that they depend on the blocking of the Strait of Hormuz,” — Zelensky for Fox News. https://t.co/Tgu9ucAy3h — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 12, 2026

Ερωτηθείς εάν η Ουκρανία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, ο Ζελένσκι απάντησε «Φυσικά», επιμένοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη αποφύγει να χτυπήσει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Δεν επιτεθήκαμε σε καμία ενεργειακή υποδομή στο έδαφος της Ρωσίας επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα υπάρξει ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Και δεν επιτεθήκαμε, αλλά η Ρωσία επιτέθηκε στα βενζινάδικά μας, στις ενεργειακές μας υποδομές, στις υποδομές μας και σε άλλες εγκαταστάσεις», είπε.

Ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως απάντηση του Πούτιν στην πρωτοβουλία του Τραμπ.

«Ήταν η απάντησή του στον Πρόεδρο Τραμπ. Επιτέθηκε στις ενεργειακές μας υποδομές», είπε ο Ζελένσκι. «Η επικοινωνία από τη Ρωσία ήταν πολύ σαφής ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή στο Truth Social ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει την αποδοχή μιας τέτοιας συμφωνίας και το ακριβές πεδίο εφαρμογής της πρότασης του Τραμπ παραμένει αμφισβητούμενο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios την Κυριακή, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η πρόταση αρχικά επικεντρώθηκε στην παύση των επιθέσεων σε διυλιστήρια πετρελαίου, με πιθανή συνέχεια σε μια ευρύτερη εκεχειρία που θα καλύπτει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αξιωματούχος αναγνώρισε ότι η Ρωσία δεν είχε ακόμη συμφωνήσει.

Ο Ζελένσκι αντιτίθεται στις απαιτήσεις του Τραμπ για τα διυλιστήρια

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χέμερ πίεσε τον Ζελένσκι για το εάν η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις στο εκτεταμένο δίκτυο διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας, το οποίο έχει γίνει σημείο διαμάχης μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου εν μέσω των αυξανόμενων παγκόσμιων τιμών καυσίμων.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι μια εκεχειρία που θα περιορίζεται στα διυλιστήρια δεν θα ανταποκριθεί στην μεγαλύτερη ευπάθεια της Ουκρανίας: την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Όταν μιλάμε για ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, εννοούμε μόνο ένα πράγμα: ότι δεν επιτίθενται στις ενεργειακές μας υποδομές και ότι δεν απαντάμε στις δικές τους ενεργειακές υποδομές. Αυτό ονομάζεται ενεργειακή κατάπαυση του πυρός».

Ερωτηθείς ξανά εάν οι ουκρανικές δυνάμεις θα απέχουν από το να στοχεύσουν ρωσικά διυλιστήρια, ο Ζελένσκι έδωσε μια υπό όρους δέσμευση. «Εάν η Ρωσία δεν επιτεθεί στην ενέργειά μας, δεν θα επιτεθούμε στη δική τους ενέργεια», είπε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στις υψηλότερες τιμές των καυσίμων. Την Παρασκευή, ανακοίνωσε συμφωνία με τη Ρωσία για την απελευθέρωση των προμηθειών ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και των παγκόσμιων αγορών, μια απόφαση που προκάλεσε κριτική από νομοθέτες που ανησυχούν για την παροχή πρόσθετων εσόδων στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι αμφισβήτησε την εκτίμηση του Τραμπ σχετικά με το τι επηρεάζει τις τιμές του ντίζελ, επισημαίνοντας αντ’ αυτού τις διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι η τιμή του ντίζελ δεν εξαρτάται από τις επιθέσεις μας στο ντίζελ στη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι στον Χέμερ. «Όλοι καταλαβαίνουν ότι εξαρτάται από το μπλοκάρισμα του Στενού του Ορμούζ».

Zelensky RESPONDS to Trump calling for his ouster “If President Trump wants to change the leader in Ukraine, he has to know that only our people can change.” I’m ready for elections… but we need 60 days of security. https://t.co/qz2akkVDF1 — Mr Producer (@RichSementa) October 12, 2026

«Μόνο ο λαός μας μπορεί να αλλάξει»

Η συνέντευξη αποκάλυψε επίσης τις εντάσεις σχετικά με τις εκκλήσεις του Τραμπ προς την Ουκρανία για τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ επέκρινε τον Ζελένσκι και υπονόησε ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο είχε χάσει ευκαιρίες να καταλήξει σε μια διαπραγματευμένη διευθέτηση με τη Ρωσία.

«Αν ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να αλλάξει τον ηγέτη στην Ουκρανία, πρέπει να γνωρίζει ότι μόνο ο λαός μας μπορεί να αλλάξει», απάντησε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να οργανώσει εκλογές, αλλά υποστήριξε ότι η διεξαγωγή ψηφοφορίας παρέμενε αδύνατη χωρίς μια ουσιαστική παύση των εχθροπραξιών.

«Είμαι έτοιμος για εκλογές. Πραγματικά, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 60 ημέρες για την ασφάλεια των υποδομών ώστε να προετοιμαστούμε για τις εκλογές», είπε.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους ως άμεση απειλή για τους ψηφοφόρους. «Μιλάμε για χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πώς μπορούν οι άνθρωποι να ψηφίσουν;» ρώτησε.

«Δεν πρόκειται καν για τον νόμο. Ο νόμος είναι πολύ σημαντικός. Αλλά μιλάμε πρώτα απ’ όλα για την ασφάλεια».

Είπε επίσης ότι μίλησε τελευταία φορά απευθείας με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

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