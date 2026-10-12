Το Ιράν κατηγορεί τον Ρούμπιο ότι διαστρεβλώνει την ιστορία για να δικαιολογήσει τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης

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Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, κατηγόρησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ότι διαστρέβλωσε ιστορικά γεγονότα κατά την πρόσφατη ομιλία του στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και τον δυτικό πολιτισμό χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν την εχθρότητα απέναντι στο Ιράν. Ο Μπαγκαΐ δήλωσε ότι η ταυτότητα του Ιράν υπερβαίνει τη γεωγραφία, περιγράφοντάς την ως έναν πολιτισμό και μια ιδέα που έχουν αντέξει στο πέρασμα χιλιάδων ετών.

«Η διαστρέβλωση της ιστορίας για να δικαιολογηθεί η πολεμοχαρής στάση είναι επικίνδυνη και αποτελεί αδικία για τον ελληνικό πολιτισμό», δήλωσε στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος σε πρόσφατα σχόλια που έκανε ο Ρούμπιο για την ιστορία της Ελλάδας.

Πρόσθεσε ότι ο Ρούμπιο είχε παραδεχτεί άθελά του ότι το Ιράν «αντέχει εδώ και χιλιάδες χρόνια», προσθέτοντας ότι «η συνέχεια του πολιτισμού και της κουλτούρας δεν επιτυγχάνεται μέσω στρατιωτικών κατακτήσεων».

Ο Μπαγκαΐ αμφισβήτησε επίσης τον ισχυρισμό της Ουάσιγκτον ότι εκπροσωπεί τον ελληνικό και τον δυτικό πολιτισμό, υπογραμμίζοντας τη συμβολή Ιρανών και μουσουλμάνων στοχαστών στη διατήρηση και την ερμηνεία της ελληνικής φιλοσοφίας. Επικαλούμενος τον Πέρση ποιητή Χαφέζ, προειδοποίησε κατά της ρητορικής περί σύγκρουσης πολιτισμών, υποστηρίζοντας ότι ενέχει τον κίνδυνο να νομιμοποιήσει τον πόλεμο και την επιθετικότητα. Παράλληλα, κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους επί του θέματος.

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